Un detingut per positiu en droga i dur-ne a sobre i, un altre, per conduir amb el permís retirat

Unes manilles de la Policia d'Andorra
Unes manilles (Policia d’Andorra)

Quant a delictes contra la salut pública, aquesta matinada de divendres, 23 de gener, a la frontera del riu Runer, els agents del servei de Policia han procedir a arrestar un turista –un home de 49 anys-, el qual accedia al Principat d’Andorra conduint el seu vehicle portant 0,12 grams de cocaïna. A més, els policies li han fet la prova de tòxics i ha donat positiu en drogues al volant.

En un altre ordre de detencions, un home de 51 anys ha estat arrestat a Escaldes-Engordany, aquesta setmana, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’individu va ser controlat conduint amb el permís retirat fora de l’horari autoritzat per la Batllia.

