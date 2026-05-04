Un arrestat per trencar l’aparador d’una botiga, un altre per incomplir una ordre d’expulsió i un tercer per possessió de droga

Pel que fa a delictes contra el Patrimoni, el servei de Policia va detenir, el passat dimarts, a la nit, a la parròquia d’Andorra la Vella, un home de 39 anys per haver trencat, d’un cop de puny, l’aparador d’una botiga de Santa Coloma. El preu de la reparació, segons informa el mateix servei de l’ordre, ascendia a uns 1.300 euros.
En un altre ordre de coses, al Pas de la Casa, es va detenir un home no resident de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública. L’individu estava incomplint una ordre d’expulsió.
Finalment, i quant a delictes contra la salut pública, divendres al matí es va arrestar, a la frontera del riu Runer, un turista de 27 anys que accedia al país en possessió d’1,3 grams de cocaïna.