Últim entrenament de Cande Moreno i Jordina Caminal abans del descens dels Mundials

Jordina Caminal, a l’últim entrenament de descens a Saalbach. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

Dissabte és jornada de cursa de descens als Campionats del Món d’esquí alpí de Saalbach (Àustria), i aquest divendres s’ha viscut l’últim entrenament de la disciplina, amb Jordina Caminal 26a i Cande Moreno 31a després de colpejar-se amb una de les portes. Les dues esquiadores han arribat a baix a l’entrenament, encara que Cande Moreno ha hagut de fer un ‘reset’ a meitat de baixada en colpejar-se amb una de les portes després d’un revolt que no li ha permès arribar a temps.

Amb tot, Cande Moreno ha volgut fer la resta del descens previ a la cursa de demà, per acabar amb bones sensacions, i ha marcat el 31è temps amb, +7.74, prova del problema que ha tingut.

Per la seva part, Jordina Caminal ha lluitat l’entrenament en uns Mundials en què a poc a poc agafa més confiança i se sent més còmoda amb l’ambient. La jove andorrana, que disputa la seva primera cita mundialista, ha estat avui 26a amb 1.45.48, a 3.04 de la més ràpida, que avui ha estat la txeca Ester Ledecka amb 1.42.44.

Aquest dissabte, cita important amb el descens dels Mundials, a partir de les 11:30h.





Cande Moreno, esquiadora: “Estic bé, ha sigut un error de càlcul, he començat la corba massa d’hora i era massa curta, anava massa fort, se m’ha tancat l’angle i m’he menjat la porta en la sortida. M’he emportat un bon viatge, he notat mal una mica, però després m’he dit que acabava de començar el descens i que havia d’aprofitar la baixada. He notat que estava més o menys bé, he intentat tornar-me a concentrar, no pensar-hi massa i aprofitar la baixada. És cert que després no estava cent per cent concentrada i he fet algun error de falta de confiança per aquest ensurt que he tingut. Però, al final em quedo amb les dues baixades bones d’entrenaments que he fet aquests últims dies, les sensacions són bones i, més enllà del cop que tinc de la porta, estic bé, així que a per totes per demà”.

“Vaig a donar-ho tot. Al final aquests detalls que em fan potser no assolir el millor resultat que m’agradaria, però si arribo a afinar tot això, penso que puc fer molt bona cursa”.





Jordina Caminal, esquiadora: “Crec que ha sigut un dia molt positiu perquè he aguantat el meu esquí fins a baix, que no ho havia aconseguit fins ara. He mantingut parcials correctes fins a baix, he demostrat un bon nivell d’esquí. M’he demostrat a mi mateixa que puc estar a prop de les millors, i de cara a demà vull seguir aquesta progressió positiva que he tingut els darrers dies, també m’estic sentint més còmoda amb tot aquest ambient, així que demà a donar-ho tot”.