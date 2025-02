President Illa: “La Vall de Boí és un bon exemple de la Catalunya que hem de continuar construint

El president català, Salvador Illa, al centre de la imatge, a Boí Taüll (Govern.cat)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest matí de divendres la Vall de Boí com “un bon exemple de la Catalunya que hem de continuar construint: pròspera, equilibrada, respectuosa amb el paisatge i els seus pobles”. “Perquè els països amb més futur són els que tenen les arrels més sòlides”, ha assegurat. Així ho ha declarat durant l’acte institucional de cloenda de la commemoració de l’Any Taüll, que ha presidit a l’Església de Sant Climent de Taüll, acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

En el seu parlament, el president ha reivindicat “la història, els valors de l’humanisme cristià i l’art” que conflueixen en aquesta església, i també en tota la Vall, “per a esdevenir patrimoni cultural, cívic, natural i econòmic per a tot el país”. I ha constatat que la preservació d’aquest patrimoni respon al caràcter català de “compartir la nostra profunda estima pel patrimoni i transformar-lo en generador de cohesió i prosperitat compartida”. “Respecte per al nostre passat, esperit emprenedor per a projectar-lo al futur i crear oportunitats de progrés amb un turisme respectuós o amb un sector agrari i ramader adaptat als nous temps”, ha reblat.

En aquest sentit, ha destacat el “treball coordinat i col·laboratiu” entre les diferents institucions que han permès fer “molt bona feina” a la Vall de Boí. “Aquí tenim una bona mostra de com les institucions, ben gestionades, són un element indispensable per a preservar el patrimoni i per a generar prosperitat compartida arreu del país”, ha reivindicat.





Bones dades econòmiques

Durant la seva intervenció, el cap de l’Executiu també s’ha referit a les dades sobre el creixement de l’economia catalana de l’any 2024 que avui ha fet públiques l’IDESCAT.

Ha destacat que el PIB català “va créixer amb força, 4 dècimes per sobre de l’economia espanyola (3,6% davant de 3,2%), i 2,8 punts per sobre de la Unió Europea i de les principals economies del nostre entorn, com Alemanya, França o Itàlia”.

El president ha valorat que aquestes són “unes bones xifres”, que signifiquen que “generem prosperitat”. Una prosperitat, ha afegit, que “ha de servir, per exemple, per a conservar el patrimoni de la Vall de Boí, o per a destinar-ho al Centre del Romànic, o per a dotar la comarca de l’Alta Ribagorça de més serveis, per a millorar infraestructures viàries o fer altres actuacions que segueixin millorar aquesta vall”.

L’acte de cloenda de la commemoració de l’Any Taüll també ha comptat amb la presència del director general del Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs, l’alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, i altres autoritats i representants de la Diputació de Lleida, del Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, del Bisbat d’Urgell, així com d’historiadors, conservadors i restauradors, a més del veïnat de la Vall de Boí.