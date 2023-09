UdA: Ana Freire parlarà d’IA i salut mental a la inauguració del curs acadèmic

Ana Freire impartint una classe (UdA)

La doctora en Informàtica Ana Freire, experta en intel·ligència artificial, recuperació d’informació i anàlisi de mitjans socials, participarà a l’acte d’inauguració del curs acadèmic 2023-2024 a Andorra, que se celebrarà el dimarts, dia 3 d’octubre, a les 11.00 h, a l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

Convidada per la Universitat d’Andorra (UdA), Freire hi pronunciarà la lliçó inaugural, titulada «El costat bo de la Intel·ligència Artificial», en què abordarà l’ús de l’analítica de dades i la intel·ligència artificial per a caracteritzar trastorns de salut mental a les xarxes socials. L’acte estarà obert al públic, amb entrada lliure.

Ana Freire (1983) és actualment vicedegana d’Impacte social i Innovació acadèmica de la UPF Barcelona School of Management. Ha col·laborat amb centres com Yahoo Labs, la Universitat de Glasgow o el Consell Nacional de Recerca d’Itàlia. És la investigadora principal del projecte STOP (Suicide Prevention in Social Platforms), des del qual es llancen campanyes de prevenció del suïcidi orientades a col·lectius identificats a les xarxes, i és impulsora del projecte Wisibilízalas, que obra per a reduir la bretxa de gènere en carreres científiques i tecnològiques. Ha contribuït a més de 50 publicacions científiques i a diverses patents, i acumula nombrosos reconeixements nacionals i internacionals.

El curs acadèmic 2023-2024, el del 35è aniversari, serà formalment inaugurat pel cap de Govern, Xavier Espot, en companyia del rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau. L’acte inclourà la graduació oficial de la promoció 2023, amb el lliurament de títols d’Estat a càrrec del ministre de Relacions institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.





Inici de l’activitat lectiva

L’activitat lectiva del nou curs 2023-2024 arrencarà el proper dilluns, dia 11 de setembre, amb l’inici de les classes de les formacions reglades presencials i les presentacions dirigides als estudiants de primer curs. Amb tot, els estudiants de segon i tercer curs del bàtxelor en Infermeria han avançat enguany l’inici de curs i ja han començat les classes aquest dimecres 6 de setembre. De la seva banda, les formacions reglades virtuals s’iniciaran el 27 de setembre.