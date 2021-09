Ubach participa en l’obertura del Debat General de la 76a Assemblea de les Nacions Unides

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dimarts en l’obertura del Debat General de la 76a sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que se celebra al llarg d’aquesta setmana a Nova York (Estats Units d’Amèrica).

La delegació andorrana que participa en presencial a l’Assemblea d’enguany és molt reduïda seguint les recomanacions –tant del país amfitrió com de Comitè de Seguretat i Salut Ocupacional a la Seu de les Nacions Unides– per desplaçar el mínim de persones per delegació nacional, tenint en compte el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2.

En aquest sentit, es recorda que l’any passat la 75a sessió es va dur a terme telemàticament a causa de la pandèmia de la COVID-19. Un fet que ha condicionat també la celebració de l’assemblea d’aquest any, que, en la represa després de la sessió atípica del 2020, estan presents les restriccions contra el virus. Així, està previst que el cap de Govern, Xavier Espot, presenti el seu discurs davant de l’assemblea de manera telemàtica el dissabte 25 de setembre al matí.

L’agenda de treball de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, en el marc de la 76 sessió de l’Assemblea General de les Nacions Unides inclou un seguit de trobades bilaterals amb alts representants d’altres països, així com reunions multilaterals i diplomàtiques.

Aquest dilluns, Ubach s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez, i amb el seu homòleg de la República de Guatemala, Pedro Brolo. Aquest dimarts, l’agenda s’ha completat amb una trobada amb el ministre de Relacions Exteriors de Bolívia, Rogelio Mayta.

Reunió amb la ministra d’Afers Exteriors de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez

Precisament, ahir dilluns a la tarda –hora local de Nova York–, Ubach va mantenir una reunió bilateral amb la ministra d’Afers Exteriors de Colòmbia, Marta Lucía Ramírez, a la seu de la Missió Permanent de Colòmbia a l’ONU. Durant la trobada, ambdues ministres van compartir qüestions estratègiques i d’interès comú per a Andorra i Colòmbia, com és el cas de la lluita contra el canvi climàtic. De fet, tant Ubach com Ramírez s’han emplaçat a estudiar una possible reunió bilateral dels ministres de Medi Ambient d’ambdós països durant la COP26.

La reunió amb la ministra colombiana alhora va servir per compartir l’interès mutu del Principat i del país sud-americà per potenciar la cooperació econòmica ja existent. Precisament, les dues ministres es van emplaçar a preparar una trobada entre l’agència de promoció i desenvolupament econòmic d’Andorra, Andorra Business, i l’entitat colombiana encarregada de promoure el turisme, la inversió estrangera, les exportacions i la imatge del país, ProColombia.

Finalment, Marta Lucía Ramírez va agrair a Ubach la feina d’Andorra en l’organització de la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que es va celebrar a Soldeu el mes d’abril d’enguany, en un format que combinava la participació presencial i la telemàtica dels líders iberoamericans a causa de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2.

Reunió amb el ministre de Relacions Exteriors de la República de Guatemala, Pedro Brolo

En la jornada d’ahir, Maria Ubach també va celebrar una reunió bilateral amb el ministre de Relacions Exteriors de la República de Guatemala, Pedro Brolo. En aquesta trobada, Ubach i Brolo van compartir la importància d’impulsar la cooperació entre ambdós països en matèria de turisme i de medi ambient, així com reforçar la cooperació al desenvolupament. A més, els ministres van coincidir en la necessitat d’explorar possibles vies de mobilitat entre els dos països per a joves andorrans i guatemalencs.

Reunió amb el ministre de Relacions Exteriors de Bolívia, Rogelio Mayta

La darrera trobada bilateral que ha mantingut la ministra Ubach en el marc de l’Assemblea General de les Nacions Unides ha estat aquest dimarts al matí –hora local de Nova York–. Aquesta reunió ha estat amb el ministre de Relacions Exteriors de Bolívia, Rogelio Mayta, i ha servit per ratificar la voluntat conjunta de continuar desenvolupant les relacions existents entre els dos països en àmbits com el jurídic, amb la propera signatura d’un memoràndum d’entesa, o el mediambiental.

En aquest sentit, tant Ubach com Mayta han compartit temes prioritaris per al Govern d’Andorra i per al bolivià, com ara la lluita contra el canvi, la participació en la COP26 o el turisme en dos països de muntanya. Maria Ubach i Rogelio Mayta han ressaltat la importància dels fòrums multilaterals per donar una resposta efectiva als grans reptes actuals i s’han referit al paper de la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) en l’espai iberoamericà.