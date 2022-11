Ubach es reuneix amb la vicepresidenta d’Afers Exteriors i amb la presidenta del Parlament de Lituània

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha seguit aquest dimecres amb l’agenda de treball de la seva visita oficial a Lituània amb diferents actes al llarg del dia. La jornada ha començat a primera hora del matí amb una visita a la Universitat Mykolas Romeris, on Ubach, a més, ha ofert una conferència titulada ‘Reptes d’un microestat en el context Internacional’, davant d’una cinquantena d’estudiants de grau i màster de les àrees d’estudis de govern públic, dret, humanitats; així com dels responsables del centre.

Posteriorment, Maria Ubach ha participat, convidada pel Ministeri d’Afers Exteriors lituà, a la cerimònia al cementeri Antakalnis –ubicat a la capital, Vílnius– en homenatge de les víctimes del conflicte per la independència d’aquest país bàltic. L’ha acompanyat el viceministre d’Afers Exteriors de Lituània, Mantas Adoménas.

La ministra també ha visitat el Parlament lituà, on ha estat rebuda per la seva presidenta, Viktorija Čmilyté-Nielsen, amb qui ha mantingut una reunió. Ubach i Čmilyté-Nielsen han abordat la situació internacional, marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna i les seves repercussions. La ministra també ha compartit amb la presidenta del parlament l’estat de les negociacions d’Andorra amb la UE per a assolir un Acord d’associació. En aquest sentit, ambdues han esmentat la possibilitat d’establir intercanvis entre el parlament lituà i el Consell General en qüestions de transposició del cabal comunitari de la UE, així com altres temes d’interès comú.

Ubach també ha mantingut una reunió de treball amb la viceministra d’Afers Exteriors, Jovita Neliupšienė, a qui la ministra també ha explicat el procés negociador amb Brussel·les per a l’Acord d’associació. Alhora, les dues representants polítiques han tractat l’actualitat mundial.

Per a cloure la seva visita a Lituània, la ministra participarà aquest vespre al fòrum ‘El futur de la democràcia’, que organitza el Govern bàltic i que comptarà amb la presència d’altes autoritats de països de tot el món.

Andorra i Lituània van establir relacions diplomàtiques l’any 1997. Des d’aleshores, els successius executius d’ambdós països han treballat conjuntament en diversos àmbits. La de Maria Ubach és la segona visita d’un titular d’Afers Exteriors d’Andorra al país bàltic, després que l’aleshores ministre Gilbert Saboya es desplacés a Lituània l’any 2015. Durant tota la visita, s’ha comptat amb la presència de l’ambaixadora de Lituània a Andorra, Lyra Puišyté-Bostroem.