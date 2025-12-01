Trucs per a fer les patates fregides perfectes

No hi ha res tan saborós i senzill com preparar unes patates fregides i servir-les com a guarnició o com un snack, fins i tot amb altres verdures. Sempre estimades i desitjades, les patates fregides desperten moltes expectatives a taula i, per això mateix, poden causar alguns desencants. Qui no s’ha desil·lusionat mai en trobar unes patates farcides, o massa cremades, amb molta sal o poc gustoses? Per a evitar que això passi, et donem alguns consells pràctics.
En quin moment cal salar les patates fregides?
L’últim punt és essencial: les patates fregides (també les rostides) s’han de salar sempre al final, un cop daurades, calentes i just a l’hora de servir. D’aquesta manera, els grans de sal s’adhereixen a la superfície ja daurada i cuinada.
Si les salem abans, la sal hi penetra i es desfà, de manera que les patates no queden llises ni cruixents ni senceres. I si ho fem durant el fregit, part de la sal caurà en l’oli calent, s’anirà al fons de la paella o de la fregidora i degenerarà més de pressa l’oli, de manera que tindrem uns fregits posteriors de menor qualitat.
La sal normal donarà un toc conegut, però… per què no tastar altres tipus de sal que hi ha actualment al mercat? Podem fer servir sals amb gust de llimona, sals en escates amb pebre vermell barrejat, sals negres de roca, sal amb essència de ceps… Qualsevol d’aquestes opcions (amb moderació, és clar) és una manera d’experimentar i divertir-se menjant un producte més que conegut, com les patates fregides.
Per descomptat, és possible donar un altre toc a les patates, ja que la sal no és l’únic element que es pot utilitzar. Es poden amanir amb una barreja d’herbes fresques i acabades de trossejar (com romaní o alfàbrega), amb una culleradeta de pebre vermell de la Vera amb un toc fumat, tant dolç com picant, amb pebres de cinc baies acabades de moldre i, fins i tot, amb all sec.
I què dir de tocs més exòtics com una barreja de sal i curri, o sal i pebre blanc, caiena o, fins i tot, nou moscada. Totes elles poden ser barrejades entre si i admeten un toc silvestre, si se li afegeix una mica de farigola, orenga o romaní.
