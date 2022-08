Trucs infal·libles per a refrescar la casa a l’estiu

Refrescar la casa és imperatiu durant l’estiu, època de l’any en la qual ens trobem. Tots sabem com pot ser d’estressant patir calor extrema, tant en l’àmbit físic com psicològic. Hi ha alguns trucs fàcils i efectius per a refrescar la llar.

Quan fa molta calor, has d’aprofitar els moments que refresca a la nit, i deixar obertes tant com puguis les finestres i les portes del jardí o terrassa. Aquests moments són els que permeten refrescar la llar fàcilment. Al matí, has de tancar les finestres i aïllar-te dins perquè no entri la calor.

Durant el dia, consumeix aliments frescos. Hidrata’t al màxim i cuina el menys possible. Si has de cuinar, evita utilitzar per exemple, el forn.

Així que el millor per a refrescar la llar, és cuinar el menys possible i evitar l’ús dels aparells elèctrics. A més, et sentiràs més fresca i relaxada si cuines aliments lleugers i freds. No sols hidraten, són salut, i no et sentiràs més acalorada per cuinar massa estona.

Dins de casa, evita fer servir la llum, ja que aquesta et farà sentir més calor, i en les zones assolellades de casa, abaixa les persianes.

Ara es compta amb molts elements que ajuden a controlar la calor extrema dins de la llar. En les onades de calor que solen fer-nos sentir atabalats, usa el ventilador.

També pots usar un sistema de condicionador d’aire, que crea zones de frescor on tu vulguis. I si està en les teves possibilitats, tria un model econòmic i pràctic d’extractor de calor. Aquest últim és una manera molt pràctica de refrescar la llar. I resulta més econòmic perquè no consumeix tanta electricitat. A més, fes servir roba lleugera i de colors clars, també et farà estar més fresc a casa.

Grans aliats en la lluita contra la calor són les plantes. Sempre ens proveeixen d’aire pur, i si en tens a casa, intenta mantenir-les en les estades interiors on fa més calor. Sempre protegides dels raigs directes del sol, però sense condemnar-les a la falta de llum, perquè moriran.

Les millors plantes per a refrescar la llar, són el ficus, l’àloe vera, la falguera, el llorer i l’arbre de cautxú. No oblidis donar-los el reg que necessiten quan fa tanta calor. I protegeix les mateixes dels corrents agressius d’aire artificial.

