Trobada telemàtica entre Andorra i la República Txeca ara que ostenta la presidència al Consell de la UE

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha presidit una reunió telemàtica per a tractar les prioritats de la República Txeca durant la seva presidència al Consell de la Unió Europea. A la trobada ha participat l’ambaixador de la República Txeca acreditat al Principat d’Andorra, Ivan Janèárek i el secretari d’Estat Afers Europeus, Landry Riba.

Ubach, desplaçada als Estats Units amb motiu de la participació de la delegació andorrana al Fòrum d’Alt Nivell Polític del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) de les Nacions Unides, s’ha reunit amb la secretaria d’Estat de Cooperació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació Internacional espanyol, Pilar Cancela i amb el delegat de Govern Suís per a l’Agenda 2030, Jacques Ducrest.

En la reunió telemàtica, l’ambaixador de la República Txeca ha presentat les línies estratègiques sobre les quals se centra la presidència txeca, com ara, la gestió de la crisi de refugiats i la recuperació d’Ucraïna després de la guerra; la seguretat energètica, el reforç de les capacitats de defensa d’Europa, la resiliència de l’economia europea, així com la resiliència de les institucions democràtiques.

Tal com ha expressat l’ambaixador Ivan Janèárek, la presidència txeca al Consell de la UE té la voluntat de continuar fent seguiment de les negociacions de la UE relatives a l’assoliment de l’Acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino.

En la trobada bilateral amb el delegat del Govern suïs per a l’Agenda 2030, Jacques Ducrest, han tractat el contingut de l’Informe Nacional Voluntari que ambdós països presenten al Fòrum d’Alt Nivell de l’ECOSOC i han mostrat la voluntat d’establir trobades periòdiques per a intercanviar experiències en la redacció dels informes, analitzar les principals conclusions de cada país i trobar vies de cooperació per a la implementació de l’Agenda 2030.

Amb la secretaria d’Estat de Cooperació del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació Internacional espanyol, Pilar Cancela, han explorat la possibilitat d’establir reunions entre els equips dels departaments de Cooperació dels dos estats per a poder establir projectes de col·laboració comuns.

Durant la jornada d’avui Maria Ubach es trobarà amb el cap de Gabinet del secretari general de les Nacions Unides així com amb el ministre d’Estat del Ministeri d’Afers Exteriors de Bangladesh.

Es preveu que la ministra presenti el Segon Informe Nacional Voluntari d’Andorra sobre la implementació de l’Agenda 2030 durat la celebració del Segment Ministerial d’aquest dijous.