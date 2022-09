Triomf de prestigi del BC Andorra contra el Bayern Munich (66-64)

El BC Andorra jugava aquesta nit de dissabte un nou partit de pretemporada i ho feia davant d’un equip d’Eurolliga com el Bayern Munich alemany. Les sensacions no han estat dolentes, si més no, tenint en compte el potencial del rival i la victòria en acabar el matx.

Els andorrans s’han imposat per 66 a 64 en un partit disputat a Llíria (Comunitat de València) i que ha tingut alternatives en el marcador, especialment, en els primers períodes del partit. Després, el BC Andorra ha sabut jugar davant del seu contrincant i contra el marcador i el rellotge. S’ha arribar amb un resultat molt ajustat a la recta final de l’encontre, però, als del Principat no els ha pesat la responsabilitat i han sabut “rematar” la feina.