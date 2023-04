Tres recorreguts literaris, principal novetat del programa de Rutes a peu per l’Alt Urgell

Presentació de les Rutes a peu a la biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell (CCAU)

Un total de 19 sortides guiades conformen el programa d’enguany de les Rutes a peu per l’Alt Urgell, una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. Tots el itineraris tenen un nivell de dificultat fàcil o moderat, segons el mètodes SENDIF. A més a més, dos dels recorreguts estan pensats perquè el puguin fer persones amb mobilitat reduïda i, un altre, s’ha adaptat per a persones cegues. El programa ha estat presentat als mitjans de comunicació pel vice-alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el vicepresident segon del Consell Comarcal, Sergi Parramon.

Entre les novetats de l’edició d’enguany destaquen tres rutes literàries a partir d’obres d’autors alturgellencs. Es tracta de Història de la Seu d’Urgell medieval, de Carles Gascón; Les Gallines d’Aristot, d’Isidre Domenjó; i Les dones d’aigua i els homes de la corbata verda, de Marcel Fité. A més del guia, acompanyaran als participants l’autor de cadascun del llibres.

La programació de les rutes inclou les tres que formaran part de la tercera edició del Festival de Senderisme Camina Pirineus. Cadascuna d’aquestes sortides es complementarà a una determinada activitat. Així, la ruta de la descoberta del mirador de Coll de Mu anirà seguida d’un concert meditatiu; la visita guiada de la Seu a Sant Antoni del Tossal es completarà amb un esmorzar; i la ruta dels rapinyaires de la vall de Cabó es clourà amb un aperitiu.

Les rutes estan ideades no només per a donar a conèixer el territori a la gent de la Seu i comarca, si no també als turistes. Per aquest motiu es faran arribar al sector de l´hostaleria de tota la comarca perquè tinguin la programació i la puguin fer arribar als seus clients i oferir-ho com un atractiu més de la zona.

Les rutes seran de pagament: 2 euros per a les persones adultes, mentre que per als menors de 12 anys seran gratuïtes. Les rutes dels Festivals de Senderisme tindran un preu de 10 euros i seran gratuïtes per als menors de 12 anys. La inscripció és obligatòria i es podrà formalitzar fins a les 6 de la tarda de la vigília. Per a facilitar la participació, i de manera excepcional, es permetrà poder anar a la ruta sense inscripció prèvia, fent el pagament en efectiu al guia en el moment de la sortida. En aquest cas, al preu de 3 euros per a les visites guiades i de 12 euros per al festival de senderisme, sempre que hi hagi places vacants.

Col·laboren en la iniciativa els parcs naturals del Cadí Moixeró i de l’Alt Pirineu, els ajuntaments de Coll de Nargó, Josa i Tuixent, Oliana i Organyà, l’Espai Ermengol – Museu de la Ciutat, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i l’Institut per a la Promoció i el Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA).