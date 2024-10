Tres podis per a Marc Fernández, una victòria per a Salva Cornella i primers punts FIS dels EEBE U19 de primer any

Gran paper de Marc Fernández (FAE)

Els passats dies s’han disputat a Valle Nevado (Xile) les curses FIS de gegant i eslàlom que han estat la presentació en aquestes carreres per als joves U19 de primer any de l’equip del programa Esquí Estudi Batxillerat Esportiu (EEBE). El balanç és molt positiu perquè ha estat un molt interessant contacte amb la competició FIS per als esquiadors de primer any -Jordi Rogel, Èric Mitjana, Jan Visa, Isabella Pérez, Marcel Pérez-, que han assolit els seus primers punts FIS, i a més es van tancar els dos dies de curses amb tres podis per a Marc Fernández (dos en gegant i un en eslàlom) i una victòria per a Salva Cornella (eslàlom).

Gegant FIS: Dos podis de Marc Fernández, retorn de Carlos Salinas i primers punts FIS de Jordi Rogel, Jan Visa, Marcel Pérez, Èric Mitjana i Isabella Pérez

En categoria masculina, en un primer gegant FIS, Marc Fernández va ser segon amb +0.11 respecte al vencedor, el nord-americà Carl Ottosson (1.54.07). Martí Llort va acabar 7è i Salvador Cornella 10è. Jan Visa, de primer any U19, va ser 17è marcant els seus primers punts FIS amb 81.32, mentre que Carlos Salinas, que tornava després de la seva lesió de llarga durada, era 19è amb 82.30 punts FIS millorant els 124.76 actuals. Jordi Rogel, també de primer any U19, va ser 20è amb 83.18 punts que obrien les seves puntuacions FIS. Igualment debutava Marcel Pérez, 24è amb 88.14 punts FIS, i Èric Mitjana, 28è amb 116.39 punts FIS.

Al segon gegant masculí, Fernández va ser novament segon amb +0.16 respecte a Ottosson, que guanyava altra vegada. Així mateix, Martí Llort era 5è amb 60.09 punts FIS, millors que els seus actuals 63.89, mentre que Salvador Cornella era 12è pràcticament igualant els seus 65.03 actuals amb 65.40. Jordi Rogel (15è) marcava 75.18 punts FIS, per a fer mitjana amb els 83.18 del dia anterior, i Carlos Salinas era 17è amb 78.89 per a fer mitjana amb els 82.30 del dia d’abans. A continuació acabaven Jan Visa (18è) amb 78.89 punts FIS, Marcel Pérez (19è) amb 81.25 i Èric Mitjana amb 103.34.

En categoria femenina s’estrenava Isabella Pérez, també de primer any U19, que era 5a amb 102.42 punts FIS a la primera cursa de gegant, mentre que a la segona no podia completar la primera mànega.





Eslàlom FIS: Victòria de Salvador Cornella i segona plaça de Marc Fernández

Al primer eslàlom masculí, celebrat el divendres, victòria per a Salvador Cornella amb 0.82 respecte al segon classificat, l’argentí Ignacio Luzzardi. No podien finalitzar la primera mànega Jan Visa, Èric Mitjana, Marcel Pérez, Jordi Rogel, Martí Llort, Marc Fernández i Carlos Salinas.

Al segon eslàlom masculí, nou podi, en aquesta ocasió per a Marc Fernández, que acabava segon amb +0.08 respecte al vencedor, el xilè Santiago Higueras, i empatat amb el xilè Víctor Puente. A més, Fernández va millorar punts amb 55.66, quan té en l’actualitat 56.13. Quart va ser Salvador Cornella, a +0.77, mentre que Jan Visa era 6è amb 73.05 punts, els seus primers punts FIS, i Carlos Salinas en feia 89.17 en la 8a posició. No acabaven la primera mànega Rogel, Mitjana, Llort i Pérez. A la cursa femenina, Isabella Pérez no aconseguia finalitzar la primera mànega a les dues carreres.

Xavier Salarich, responsable EEBE U19: “La veritat és que el dia de gegant va ser un dia molt positiu. Era una cursa sobretot enfocada perquè agafessin punts els de primer any, sense cap intenció de resultats perquè ara estem treballant tècnicament sense saltar-nos etapes. Molt positiu perquè els de primer any hem tingut alguns per sota dels 80 punts, al voltant dels 80 punts, estant en aquest període de formació. També molt bé el Carlos Salinas després d’un any sense competir tornar als 80 punts o el Salva Cornella igualant els punts que té en gegant”.

“Respecte a l’eslàlom, va ser un traçat bastant exigent a una pista bastant selectiva. Dura per als de primer any. Era el primer dia de cursa en aquesta pista, sense haver fet un traçat tan llarg. Eslàlom de gairebé un minut a més de 3.000m fa que acumulem fatiga i això ens va bé. Salva Cornella va guanyar el primer eslàlom per bastant, al segon en fa quart i Marc Fernández fa segon, i el Jan Visa que sortia sense punts fa 6è i està molt bé. També li serveixen els punts al Carlos Salinas. Una jornada positiva en aquest sentit. La resta no ens adaptem a les exigències del traçat, però hem de continuar treballant per a assolir aquests punts FIS”.