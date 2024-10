L’FC Andorra es consolida a la part alta després de guanyar al Real Unión d’Irún (2-0)

Victòria del tricolors davant del Real Unión d’Irún per 2 a 0 (FC Andorra)

L’FC Andorra de Ferran Costa continua fent de l’Estadi Nacional un fortí i, aquesta vegada, ha guanyat al Real Unión d’Irún per 2 a 0. D’aquesta manera, segueix en posició de play-off d’ascens, en tercera posició amb 14 punts. Els andorrans han estat els clars dominadors del partit portant força perill en atac. En el minut 16, un xut d’Álvaro Martín, l’ha aturat el porter visitant en dos temps.

De la seva banda, Manu, ho provava en el minut 29, però la seva rematada sortia per sobre del travesser. Al 37 de la primera part ha arribat el primer gol del conjunt del Principat, obra de Luismi Redondo, i en el minut 40 ho tornava a provar, sense sort, Álvaro Martín. Amb l’1 a 0 s’arribava al descans.

Val a dir que a l’última a jugada de la primera part, però, el jugador visitant San Bartolomé ha vist la targeta groga quan era una targeta vermella com una catedral amb una entrada molt lletja.





Segona meitat

Tot just començar la segona part, Manu Nieto, per als andorrans, ha tingut una oportunitat claríssima al minut 47 que hagués pogut eixamplar la diferència en el marcador. Un minut després ho provava Álvaro Martín, i l’allau en atac era tan catedralici per als de Ferran Costa que, un minut després, al 49, Álvaro Peña feia el segon gol per a l’FC Andorra amb un autèntic “golarro”.

Les 1.030 persones que s’han apropat aquest diumenge a l’Estadi Nacional s’ho passaven d’allò més bé amb el seu equip i veien com Manu Nieto, en el minut 76, estava a punt de marcar el 3 a 0. Ja al 81, el porter del Real Unión d’Irún salvava un altre un contra un, aquesta vegada de Lauti. El tercer gol s’apropava, però al final no ha arribat i amb el 2 a 0 s’ha arribat al final del partit.

El proper partit de l’FC Andorra serà el dissabte, 12 d’octubre, a les 15:30 hores, al camp del Zamora.