Trail running: Aquest cap de setmana se celebrarà el Mountain Festival Comapedrosa

La prova reunirà noms de referència del trail running internacional (Ocisport)

El proper cap de setmana, 26 i 27 de juliol, la localitat d’Arinsal, a la parròquia de la Massana, acollirà una nova edició del Mountain Festival Comapedrosa, una cita de referència del calendari internacional de trail que forma part de les XTERRA Trail Run World Series. Dissabte es disputarà la Vertical Comapedrosa (8 km i 1.500 m+), mentre que diumenge tindrà lloc la jornada central de competició, amb la Marathon Comapedrosa (36 km i 3.300 m+), la mítica Skyrace Comapedrosa (24 km i 2.400 m+) i la Skyrace Arinsal (19 km i 1.500 m+), tres distàncies que desafiaran els corredors i les corredores en ple cor del Parc Natural del Comapedrosa, coronant el cim més alt del país.

Prova internacional amb noms de referència

Amb més de 800 participants inscrits i representació de prop d’una vintena de nacionalitats, la cita promet un cap de setmana intens de competició i natura. Entre els noms destacats ja confirmats en les diferents proves, hi ha corredors com Samuel Dávila, Jan Castillo, Rodrigo Monasor, Albert Ballús i Valentín Romero, i en categoria femenina, atletes com Eli Gordón, Clàudia Galícia, Rosa Navarro Garcia, Irati Azkargorta i Rosa Maria Nieto. La previsió apunta a una lluita de gran nivell en totes les distàncies.





Molt més que trail running

Més enllà de les curses de trail, el festival proposarà un seguit d’activitats per a tots els públics. Hi haurà sessions de ioga i pilates a l’aire lliure, senderisme per l’entorn del Comapedrosa, música i relax i, com no, les sempre esperades curses infantils. Els assistents també podran gaudir, complementàriament, d’altres activitats dirigides com vies ferrades o diferents modalitats de bicicleta a les Berques d’Arinsal.





Les XTERRA Trail Run World Series

El Mountain Festival Comapedrosa s’integra, també aquest 2025, en el calendari oficial de les XTERRA Trail Run World Series, que recorrerà novament els cinc continents.

XTERRA és una marca global nascuda a Hawaii el 1996, reconeguda per les seves competicions de triatló tot terreny i curses de trail running en entorns naturals de gran bellesa i exigència. I el circuit XTERRA Trail Run World Series reuneix anualment milers de corredors a tot el món, amb proves que combinen esport, sostenibilitat, comunitat i aventura.

Anteriorment, el circuit ja ha fet escala al Garmin Mountain Festival de la Vall de Boí (Lleida) i, al novembre, ho farà a la Cursa de l’Alba a Montserrat (Barcelona), seu també de l’europeu XTERRA.