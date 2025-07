Castellbò prepara un sopar medieval per a celebrar el festival càtar d’enguany

Mercat càtar a Castellbò (CCAU)

El Festival Càtar de Castellbò (Alt Urgell) presenta, enguany, una nova proposta que vol combinar el caràcter festiu de la trobada amb la divulgació de continguts sobre el període medieval, d’acord amb l’esperit que ha animat aquest esdeveniment cada any des dels seus inicis. La nova iniciativa consisteix en la celebració d’un sopar medieval obert a tothom que consistirà en una selecció de plats inspirats en l’edat mitjana servits a la fresca, i que seran gaudits per un públic a qui se li oferiran els vestits adequats per a l’ocasió.

El sopar serà enriquit amb les explicacions que Carles Gascón i Pilar Alaez, promotors culturals i bons coneixedors de la cultura medieval, oferiran sobre el menjar i els costums a taula durant l’edat mitjana. L’àpat està programat per al dissabte, 9 d’agost, a dos quarts de nou del vespre i tindrà un preu de 30 euros. Cal fer-ne reserva prèvia trucant al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (973 35 31 12) o escrivint a l’adreça cultura@ccau.cat (places limitades).

El Festival Càtar de Castellbò és un esdeveniment organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) i l’Entitat Municipal Descentralitzada de la Vila i Vall de Castellbò. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, IDAPA i l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida.

Properament es donaran els detalls complets de les altres activitats del festival.