Tot a punt per a l’estrena de la nova versió del Rescat dels Minairons a la Seu d’Urgell

Aquest pròxim diumenge 19 de desembre, a les sis de la tarda, tindrà lloc al teatre del Col·legi La Salle, la primera de les cinc funcions de l’espectacle nadalenc propi de la Seu d’Urgell, ‘El Rescat dels Minairons’, una obra de teatre que s’inspira en els tradicionals ‘pastorets’, amb una història nadalenca que té els ‘minairons’ com a protagonistes, i l’Ot, la Urgell, el Peirot i els escrofus, com a personatges principals.

‘El Rescat dels Minairons’ és un espectacle vinculat amb el territori i en l’actualitat, dialoga amb diferents disciplines escèniques com la música en directe, el cant, l’animació d’objectes, el teatre físic i la dansa.

Així, en aquesta tercera edició, que es compta amb 90 persones damunt de l’escenari, la majoria amateurs, s’hi han sumat diferents col·lectius i entitats de la ciutat com el Club Social El Picot, el SRC, el Centre Claror i els Geganters de la Seu d’Urgell.

Pel que fa a la part artística de l’espectacle, enguany s’estrenaran dues noves cançons en format teatre musical i coreografia amb la participació d’una vintena d’actors ballarins.

Cinc funcions i una preestrena

Enguany s’han programat cinc funcions i una preestrena del Rescat dels Minairons, després que en les anteriors edicions s’exhaurissin les entrades ràpidament. La preestrena es podrà veure dissabte 18 de desembre, a les set de la tarda, mentre que les funcions seran el diumenge 19, a les sis de la tarda; dijous 23 i diumenge 26 de desembre (festivitat de Sant Esteve), ambdós dies a la set de la tarda; i els dies 2 i 6 de gener (festivitat de Reis), tots dos dies a les sis de la tarda. Les funcions tindran lloc al teatre del col·legi La Salle de la Seu d’Urgell.

Val a dir que abans de cada funció, a l’entrada del teatre, hi haurà una petita animació de minairons per submergir el públic a l’imaginari de l’obra i així per l’espera més amena.

El Rescat dels Minairons és una coproducció entre l’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell, que n’assumeix la direcció artística, i ‘Ajuntament urgellenc, que finança el projecte. També es compta amb la col·laboració de l’empresa local Peusa.

Les entrades es poden adquirir a la plataforma Codetickets https://entradas.codetickets.com/entradas/laseu/online o bé a Turisme Seu (c/ Major, 8). El preu de les entrades és de 10 € a taquilla una hora abans de l’inici de l’espectacle, de 8 € anticipada general i de 6 € per a menors de 18 anys o majors de 65. Els nens de 3 anys o menys entrada gratuïta.

El Rescat dels Minairons és una obra de teatre dirigida per Joel Pla, escrita per Agustí Franch, amb música de Pilar Planavila i Aniol Gurrera, basada en el conte i els personatges d'”El tió de la Freita”, d’Albert Galindo.