Detinguts per agredir amb un pal d’esquí el conductor d’un turisme

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 21 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 de desembre de 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (4), contra la seguretat del trànsit (7) i altres delictes (10). En destaquen un seguit de detencions al Pas de la Casa, especialment la d’un home i una dona per agredir el conductor d’un turisme amb un pal d’esquí.

El 06/12/2021 a les 22:00 hores al Pas de la Casa, es detenen una dona i un home de 28 i 23 anys respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-, a més d’un delicte contra la llibertat -amenaces- per part de l’home. Els agents de Policia van ser requerits a les 20:51 hores, ja que un incident de circulació deriva en agressió i amenaces. Els detinguts caminaven pel mig de la calçada, cosa que va fer aturar un turisme, el conductor del qual els va recriminar l’actitud. Llavors, el detingut profereix amenaces i la dona agafa un pal d’esquí i intenta agredir al conductor. Una dona que es va interposar va rebre un cop amb el pal a l’espatlla. A més, el detingut dona un cop de puny a la cara del conductor. Així mateix, una acompanyant dels detinguts -dona de 22 anys-, va agafar el pal d’esquí i va donar diversos cops a un dels vidres del turisme fins que el va trencar, a més de ratllar la porta. De l’enquesta preliminar, són controlats els interessats i, es procedeix a la detenció dels dos agressors i s’efectua una contravenció penal pels danys causats al turisme a l’altra dona.

El 10/12/2021 a les 01:33 hores, també al Pas de la Casa, dos homes de 36 i 37 anys són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. Els agents van ser requerits, ja que els detinguts haurien agredit a quatre persones a l’exterior d’un local d’oci -dos empleats del local i dues persones alienes-, en haver-los-hi denegat l’entrada en trobar-se el local ja tancat.

El 12/12/2021 a les 00:09 hores al Pas de la Casa, un home de 22 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’honor. Els agents van ser requerits en un establiment, ja que deneguen l’accés a l’interessat en presentar símptomes d’embriaguesa. A l’exterior del local, aquest ha donat un cop de puny a un vidre de la porta d’entrada d’uns apartaments i l’ha trencat (danys valorats en uns 300 euros). En el decurs de la intervenció, l’interessat injúria als agents interventors.

El 07/12/2021 a les 22:30 hores a Escaldes-Engordany, un home de 37 anys és detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents van ser requerits en un domicili particular per una discussió de parella, la qual ha derivat en agressió per part del detingut.

El 09/12/2021 a les 16:10 hores a Santa Coloma, una dona i un home de 35 i 50 anys respectivament, són detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Detenció dels interessats en haver-se discutit i agredit mútuament.

El 07/12/2021 a les 03:20 hores a Canillo, és detingut un home de 22 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia -crebantament d’una ordenança penal de suspensió del permís de conduir.

El 07/12/2021 a les 20:55 hores a Andorra la Vella, una dona de 27 anys, és detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa, per un període de 5 anys-, en un control rutinari.

Delictes contra la salut publica:

El 08/12/2021 a les 22:19 hores a Andorra la Vella, es deté un home de 22 anys, per possessió de 0’8 grams de cocaïna.

El 10/12/2021 a les 15:20 hores a Escaldes-Engordany, es deté un home de 20 anys, ja que en un control policial, aquest fuig i empenta un agent de Policia per no deixar-se emmanillar, motiu pel qual també és detingut per delicte contra la funció pública. En l’escorcoll efectuat, l’acusat duia 6 embolcalls de plàstic que contenen marihuana (pes total 15 grams repartits en bosses de 2’5 grams aproximadament) els quals presumptament estan destinats a la venda.

L’11/12/2021 a les 00:10 hores a la frontera del riu Runer, una dona i un home de 20 anys són detinguts quan accedien al Principat a l’interior d’un turisme particular conduït per la dona. Efectuat un escorcoll als interessats i al turisme, es comissa un total de 133 grams d’haixix i 119’3 grams de marihuana. Així mateix, a la conductora se li efectua una prova de tòxics salivar, a la qual dona un resultat positiu, motiu pel qual també és detinguda per un delicte contra la seguretat en el trànsit.

Delictes contra la seguretat del trànsit:

A aquesta setmana s’han detingut tres persones en el marc de controls rutinaris, una en marc en la campanya alcoholèmia, dues més per infracció al codi de la circulació i finalment una per accident amb danys materials. En aquesta darrera detenció, la Policia és requerida l’11/12/2021 a les 18:30 hores, ja que el conductor d’un turisme amb matrícula espanyola condueix de forma temerària per la Massana, col·lisiona amb diversos vehicles estacionats i marxa del lloc sense identificar-se. Posteriorment, el turisme i conductor són localitzats pel servei de circulació de la Massana, i es procedeix a la detenció en donar positiu a la prova d’alcoholèmia.