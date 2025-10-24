Tot a punt, a Escaldes, per a acollir la cursa dels 3 Ponts

La zona històrica d’Escaldes-Engordany ho té tot a punt per a acollir la segona edició de la cursa dels 3 Ponts, que tindrà lloc la tarda d’aquest proper dissabte, 25 d’octubre, coincidint amb l’inici de les vacances escolars de Tots Sants. La cita vol consolidar-se com un esdeveniment esportiu i familiar de referència i té com a objectiu arribar als 200 participants. Així ho van apuntar fonts comunals el dia de la presentació de la prova.
Les mateixes fonts assenyalaven que l’objectiu és consolidar la prova, la qual es durà a terme en un espai privilegiat com és la part històrica de la parròquia i els tres ponts recentment rehabilitats”. La cursa proposa dos traçats adaptats a diferents públics: un de 2,5 km pensat per a famílies i infants, i un altre de 5 km amb un perfil més competitiu, adreçat a corredors habituals. “L’esdeveniment té un caràcter popular, familiar i atlètic perquè tothom s’animi a participar-hi”. Tots dos recorreguts discorreran pels carrers de la zona històrica i passaran per alguns dels monuments més emblemàtics de la parròquia: el pont de la Tosca, el pont d’Engordany i, en el traçat llarg, també a prop del pont dels Escalls, que donen nom a la cursa.
La sortida i l’arribada seran al Prat del Roure, que esdevindrà el centre neuràlgic de la jornada amb animació constant i una xocolatada popular per tancar la festa. Des de l’organització s’anima a participar a la prova anant disfressat.