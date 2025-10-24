Cinc detinguts per alcohol al volant, un dels quals va intentar fugir de la Policia

La Policia ha detingut, aquesta setmana, cinc conductors per positius d’alcoholèmia al volant. Un d’ells, de 33 anys, va ser arrestat la matinada de dijous a Encamp com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva, l’Administració de Justícia i la Funció Pública després que una patrulla el veiés circulant a gran velocitat en direcció a Canillo i s’aturés de cop davant un semàfor que tenia en verd. Quan els policies es van dirigir cap al seu vehicle per a controlar-lo, el conductor va sortir per la porta del copilot i va intentar fugir corrent fent cas omís de les indicacions dels agents, que el van perseguir i interceptar. Va donar un positiu d’1,96 a la prova d’alcoholèmia i, a més, tenia el permís de conduir suspès.
Els altres quatre detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol han estat arrestats els darrers dies en diferents controls a la xarxa viària. Són quatre homes d’entre 33 i 60 anys controlats amb taxes d’alcoholèmia d’1,01 a 1,69.
Detingut per possessió de droga
Finalment, aquesta setmana, la Policia ha detingut un altre home, de 39 anys, que intentava entrar al país amb 0,79 grams de cocaïna. Va ser controlat dimarts a la nit quan accedia al Principat en taxi.