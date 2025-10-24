El Parc Olímpic del Segre acull el Campionat de Catalunya absolut d’eslàlom

El Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, afronta la recta final de la temporada amb l’organització del Campionat de Catalunya Absolut de canoa eslàlom. La competició es podrà veure al canal urgellenc aquest dissabte, 25 d’octubre. El torneig nacional, organitzat per la Federació Catalana i el Club Cadí Canoë-Kayak, començarà amb la demostració del recorregut (9.30 h) i a partir de les 10 del matí hi haurà la primera mànega, mentre que la segona mànega serà a 2/4 de 12 del migdia. De la combinació de les dues rondes en sortiran les classificacions finals i, per tant, els nous campions i campiones de Catalunya en cada categoria d’edat.
Hi haurà competicions de cadet, juvenil, U23, sènior i veterà, tant en C1 com en K1 (masculí i femení). La jornada s’acabarà amb el lliurament de trofeus a 2/4 de 2 del migdia del dissabte.
Diversos podis del Cadí CK a la Segre Cup
El Campionat de Catalunya arriba pocs dies després que el Parc Olímpic del Segre de la Seu també acollís, conjuntament amb el canal de Ponts, una nova edició de la Segre Cup, en què els representants del Cadí CK van sumar diversos podis després de la suma de resultats dels dos dies de competició.
En sèniors, per exemple, hi va haver podi 100% urgellenc en C1 masculí, amb Azuka Mbelu (1r), Marc Vicente (2n) i Joan Sansa (3r). I en K1 masculí, Manel Contreras va ser el guanyador masculí, per davant de l’italià Mattia Poletto, d’Ivrea, i el pontsicà Miquel Farran. Arnau Casafont i Jaume Aguilera van quedar 6è i 7è respectivament. En C1 sènior femení van dominar les palistes basques, amb el podi per a Malen Gutiérrez (Atlético), Izar García (Santiagotarrak) i Nora López (Atlético), mentre que la urgellenca Anna Simona va ser 8a. I en K1 femení va vèncer Izar García (Santiagotarrak), seguida d’Haizea Segura i de la txeca Sára Hrdlicková.
En júniors, Anna Simona va ser la vencedora de K1 femení, en què Ona Perelegre -membre de l’equip estatal d’Andorra- va obtenir el tercer lloc final. També va fer bronze Thyzzian Torras en K1 masculí, categoria en la qual s’imposava el pallarès Faust Clotet. De la seva part, Jan Vicente va guanyar en C1 júnior, on el Cadí CK va situar quatre palistes més entre els deu millors: Cody Lindemann (6è), Albert Ruf (7è), l’andorrà Nil Checa (8è) i Nil Planes (9è).