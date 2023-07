Tornen els Set Inferns més celestials

Als Set Inferns ningú s’ho passa malament (CCAU)

Els Set Inferns ja ha presentat el cartell d’aquesta tercera edició. En total, set concerts i sis tallers que aposten pel talent emergent i la qualitat musical. Tal com es va iniciar l’edició passada, el festival començarà amb un acte al Parc del Cadí de la Seu d’Urgell, el divendres 21 de juliol, on s’acollirà la presentació de la revista Caramella a càrrec de la llibreria crítica El Refugi i els concerts d’Haizea Martiartu Trio i Arnau Obiols, acompanyats del sopar a càrrec de l’Ateneu Alt Urgell.

El gruix de la programació del festival tindrà lloc l’endemà a Montferrer. Las Karamba, Hemiola Trio, La Gravetat de Coulomb, Bum Ditty i Spirituals Sextet conformen la programació dels concerts d’enguany. Són formacions de jazz, de folk i grups que experimenten i s’aproximen als dos estils.

Pel que fa als tallers formatius, aquest any seran impartits per professionals com Cati Plana, Sergi Sirvent, Haizea Martiartu, Pep Lizandra, Mariona del Carmen i Taller Tartera. Es continua consolidant una novetat de l’any anterior com és el taller infantil i es fa una nova proposta, com és el taller de percussió tradicional, apte per a persones amb diferents nivells musicals.

A més dels concerts i els tallers, el públic podrà gaudir durant la jornada de la petita fira de productes culturals i projectes artístics i artesans de l’Alt Pirineu, així com de diferents cerveses artesanes locals. D’aquesta manera, el festival també es proposa donar suport als diferents productors i productores de proximitat. Durant la jornada també s’acolliran diferents activitats al recinte, com l’espai infantil de descobriment o l’escultura amb motoserra en viu.

Els Set Inferns torna a ser una cita imprescindible d’aquest estiu, un festival de cultura arrelada per a gaudir entre muntanyes.





Cal reservar plaça per als tallers a través de la web. La resta d’activitats són gratuïtes i no cal inscripció. Per a més informació consultar la web i xarxes socials.