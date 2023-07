PEUSA torna a posar en marxa a l’estiu la Taula digital

Cartell anunciant la “Taula digital” de PEUSA (RàdioSeu)

A l’Alt Urgell, la companyia elèctrica PEUSA torna a oferir aquest estiu la Taula digital, un servei presencial que consisteix en donar suport a les persones que tenen dificultat a l’hora d’utilitzar les noves tecnologies i accedir a l’Oficina Virtual i la pàgina web de l’empresa urgellenca per a dur a terme tràmits i consultes.

La Taula digital estarà operativa durant els mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres, de les 9 a les 13.30 hores, a les instal·lacions de PEUSA ubicades passeig de Joan Brudieu, 17, de la Seu d’Urgell. Una persona guiarà els clients perquè puguin fer peticions, consultes, descarregar i imprimir factures, gestionar canvis en el seu contracte o navegar per la web empresarial, entre d’altres.

Cal destacar que l’Oficina Virtual ofereix com a novetat informació personalitzada i detallada del consum recent, tots els informes d’energia activa i, en cas de tenir la bateria virtual contractada, també s’hi pot consultar el saldo.





Tallers itinerants

D’altra banda, les pròximes setmanes la companyia energètica oferirà tallers itinerants per a explicar com fer tots els tràmits en línia i aprendre a llegir la factura de la llum. Anteriorment ja s’ha dut a terme una dotzena de sessions, coorganitzades amb el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell, en les quals hi han pres part més de 60 persones. Precisament, la bona acollida de la proposta ha fet que aquest estiu s’hagin programat tres tallers en horari de matí, de les 10 a les 11.30 hores. Es faran el 28 de juliol a l’Ajuntament d’Organyà; el 16 d’agost a l’Ajuntament de Montferrer i el 17 d’agost a l’Ajuntament de Martinet.

Per a participar-hi cal inscriure’s prèviament trucant al telèfon gratuït 900 373 884, enviant un correu a comercialitzacio@peusa.org o de forma presencial a les oficines de PEUSA a la capital de l’Alt Urgell.