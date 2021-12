Tombades les esmenes de l’oposició al projecte de pressupost 2022

El debat ha portat retrets a l’hemicicle. Els socialdemòcrates recriminen a l’executiu que siguin uns comptes que deixin abandonats aspectes socials com l’habitatge, les pensions i la salut mental.

Mentre el ministre de Finances, Eric Jover, negava amb el cap les afirmacions i expressava que respecte el 2019, la partida a Afers Socials s’ha incrementat un 33%. A diferència del ministre, que ha descrit els comptes com a “extraordinaris” per lluitar contra la pandèmia, el líder dels socialdemòcrates ha considerat que no s’ajusten al moment que s’està vivint. Creu també que les previsions d’endeutament són massa optimistes. Jover l’ha rebatut dient-li que amb la incertesa actual ningú pot saber el que passarà.

Des de Terceravia tampoc compren les previsions i acusen el Govern de maquillar els comptes. Pintat també ha insistit que s’incompleix la Llei general de finances públiques, ja que s’ha modificat la manera de presentació d’una part dels comptes. La Sindicatura ha rebutjat el recurs de Terceravia contra l’admissió a tràmit del pressupost.