Tira endavant el Reglament per a la realització de projectes de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina

Investigador mèdic en un dels seus treballs (DCStudio / freepik)

Llum verda del Govern al Reglament per a la realització de projectes de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina. En concret, el reglament estableix el procediment per a l’avaluació, l’autorització i el seguiment dels projectes de recerca en l’àmbit de la salut i la biomedicina, així com el funcionament de les entitats encarregades de l’avaluació de projectes de recerca en salut: la Comissió d’Ètica de la Investigació (CEI) i el Comitè d’Ètica de la investigació del centre sanitari (CEIC).

En seguiment del que preveu la Llei 3/2023 i del Conveni sobre els Drets Humans i la Biomedicina (Conveni d’Oviedo), s’estableix que per a poder dur a terme un projecte de recerca en l’àmbit de la salut que impliqui intervencions en persones o ús de mostres biològiques, es requereix l’avaluació favorable per part de la CEI o per part del CEIC on es dugui a terme. Un cop obtingut l’informe favorable de la CEI o del CEIC, l’autorització de la realització del projecte li correspon al ministeri encarregat de la salut.

Per tant, pel que fa al contingut, el reglament desenvolupa les funcions d’avaluació, el procediment d’avaluació i el procediment d’autorització dels projectes de recerca al Principat per part del Ministeri de Salut, així com el procés de control i seguiment d’aquests projectes. Una vegada s’hagi publicat el reglament al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) es podrà consultar a la pàgina web del Ministeri de Salut tota la informació relativa al procediment per a realitzar projectes de recerca a Andorra.