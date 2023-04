Es liciten les obres de reforma i ampliació de la gossera oficial

Aspecte de com quedarà la gossera oficial amb les millores que s’hi faran (Govern d’Andorra)

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació per a impulsar les obres de reforma i millora de la gossera oficial. Tal com ja va explicar la ministra Calvó, fa unes setmanes, quan es va presentar el projecte de reforma, els canvis oferiran un millor confort i es reforçarà el benestar animal de tots aquells gossos que hi viuen. Així mateix, també es donarà resposta a les diverses demandes que ha fet l’associació que actualment té concedida la concessió del servei.

El projecte contempla la formació d’una plataforma sobre la qual s’hi bastirà una nau d’uns 162 m2 que tindrà 34 nous boxes per a gossos, cada un amb un espai interior i un pati exterior. En una segona fase, es previst l’enderroc d’un dels mòduls existents i es restituirà el terreny per a alliberar espai per a l’esbarjo dels gossos. Tal com s’han plantejat els treballs, la gossera continuarà funcionant amb la mateixa capacitat actual durant tota la durada de les obres.

El concurs públic és nacional, amb procediment obert i contractació ordinària. El plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les empreses interessades tenen temps per a presentar-se fins el proper 15 de juny, a les 15 hores.