Cultura atorga un ajut a la cinematografia a la producció ‘Borís I, rei d’Andorra: l’estafador de les mil cares’

L’ajut és per un import de 100.000 euros (frimufilms)

El Govern ha aprovat l’adjudicació definitiva de l’ajut a la cinematografia 2023 que ha estat per a la producció que porta per títol ‘Borís I, rei d’Andorra: l’estafador de les mil cares’, presentada per la productora andorrana Qucut Produccions SL. L’ajut és per un import total de 100.000 euros.

La proposta guanyadora ha estat la més ben valorada, de les tres admeses al concurs públic, ja que en destaca el valor de tractar una figura clau de la història del país, que se sustenta en una investigació històrica duta a terme durant els darrers 10 anys i perquè aporta un gran valor a la cultura del país i a la seva difusió internacional.

Pel que fa als valors tècnics, es remarca que es tracta d’una producció majoritàriament andorrana, la qual cosa contribueix a la professionalització dels treballadors del sector audiovisual. També destaca que gairebé la totalitat de la subvenció reverteix en territori andorrà.

Aquest ajut manté la línia de suport del Govern cap a un sector de la indústria cultural amb una activitat creixent els darrers anys, i amb una interessant plantilla de cineastes amb projecció.