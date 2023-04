Territori de la Generalitat millora la línia de bus que uneix Puigcerdà i la Seu d’Urgell

Estació d’autobusos de la Seu d’Urgell (RàdioSeu / arxiu)

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya millorarà, a partir del proper dimarts, dia 2 de maig, la línia d’autobús L0576 que uneix Llívia, Puigcerdà, Bellver de Cerdanya i la Seu d’Urgell. El servei disposarà de 17 expedicions d’anada i 18 de tornada durant els dies feiners i de 8 expedicions d’anada i 9 de tornada durant els caps de setmana. Són fins a 7 noves expedicions entre setmana i 2 noves expedicions durant els caps de setmana.

El servei, d’altra banda, també ha modificat horaris per a millorar la connexió amb la línia de tren R3 de Rodalies de Catalunya, que uneix Puigcerdà, Vic, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i afavorir la intermodalitat als usuaris. Tot plegat, són mesures que donen resposta a les peticions dels ajuntaments i del Consell Comarcal de la Cerdanya per a millorar els serveis de transport de viatgers a la zona.





Més de 46.000 viatgers

La L0576 va transportar l’any 2022 un total de 46.075 viatgers, un 46,6% més que l’any 2021, quan se’n van comptabilitzar 31.424. L’any 2019, abans de la pandèmia, va transportar 56.705 viatgers.

La línia circula principalment per la N-260 i enllaça Llívia, Puigcerdà, Martinet i la Seu d’Urgell, entre altres poblacions. En funció de l’expedició, l’autobús es desvia per les carreteres C-162 i LP-4033 b per donar servei a Queixans, Urtx, Alp, Das o Baltarga.