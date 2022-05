Terceravia proposa reduir la burocràcia i agilitzar terminis per impulsar la inversió privada

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha entrat a tràmit quatre esmenes a la Proposta d’acord sobre el marc regulador del procés de constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera, amb l’objectiu d’efectuar encomanes a Govern factibles, per atreure la inversió estrangera de manera efectiva. “La seguretat s’ha de preservar, però no es pot fer perdre el temps a la gent i les empreses que s’interessen per Andorra, deixant, així, perdre oportunitats”, ha criticat Josep Pintat.

Per aquest motiu, des del grup parlamentari Terceravia es proposa addicionar un punt a la proposta d’acord amb l’encomana a Govern d’aprovar un pla de digitalització de les administracions públiques per tal que qualsevol tràmit que afecti el registre de societats i el registre de comerç es pugui realitzar o bé digitalment o bé des de qualsevol Comú o Govern. “Es tracta de demanar al Govern que aprovi un pla de digitalització que també inclogui als comuns. Tot tràmit s’ha de poder fer online però també prop de qualsevol Administració Pública. A més, s’ha de poder donar l’opció a l’administrat de poder fer qualsevol mena de tràmits online sense haver de fer-lo de forma presencial. Entenem que hi haurà tràmits que no (com per exemple la renovació del passaport, o altres), per un tràmit d’un comerç, societat, inversió estrangera s’ha de poder fer online“, ha explicat Josep Pintat.

A més, les esmenes també modifiquen el primer punt de l’acord per substituir el certificat de denominació comercial, també, per un tràmit automatitzat en línia instantani, que permeti obtenir al peticionari un codi que li permeti l’accés per als posteriors tràmits. “L’administrat, actualment, pot trigar més de 15 dies per assolir la reserva de denominació comercial, igual que passa amb les reserves de denominacions socials”, ha argumentat el president del grup parlamentari Terceravia.

Així mateix, la formació política també proposa a les esmenes que Govern rebaixi els terminis d’inscripció de les escriptures. Així doncs, qualsevol escriptura notarial estigui o no inscrita prop del Registre de societats tindrà efectes prop de l’Administració pública corresponent. “Avui, hi ha notaris que no entreguen l’escriptura fins que no estigui inscrita prop del Registre de societats. La inscripció al registre de societats no és immediata. Aquest fet fa que s’alenteixin els tràmits. Se li ha de donar poder fefaent a l’escriptura per poder avançar”, ha indicat Josep Pintat.

Finalment, Terceravia també modifica el punt 6 de la proposta d’acord perquè la sol·licitud d’obertura de comerç hagi de tenir un sentit favorable immediat des del moment en què es presenta la sol·licitud a tràmit de l’Administració corresponent, tret de les activitats que tinguin a veure amb el sector alimentari i farmacèutic. “Entenem que aquest punt ha de ser molt contundent per a les obertures de comerços que no impliquen un risc per a la salut pública. No es pot trigar 6 mesos per obrir un despatx d’arquitectura, per exemple, només per una qüestió administrativa”, ha lamentat Josep Pintat.