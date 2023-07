Teabag, l’estudi de la taxa de descomposició del sòl

El terra d’un bosc (AR+I)

Les plantes tenen la capacitat de captar el carboni atmosfèric i de transformar-lo en carboni orgànic per mitjà de la fotosíntesi i incorporant-lo en les seves estructures (fulles, branques, rels,…). Quan moren, les restes de les plantes són degradades per artròpodes, mol·luscs, etc. i tota mena de microorganismes, de manera que es converteixen de nou en sals minerals i carboni que s’allibera a l’atmosfera. Però, una part d’aquest carboni no es degrada i roman al sòl durant anys en forma d’àcids húmics.

El sòl, per tant, és un embornal de carboni que hi queda segrestat. El carboni orgànic del sòl ocupa un 69,8% del carboni orgànic de la biosfera (FAO, 2001), però depenent del sòl, aquest té diferents capacitats de retenció i d’alliberar carboni. Això depèn de la textura, l’estructura del sòl, de les seves propietats químiques, del tipus d’àcids húmics, de la temperatura i de la humitat, així com de l’activitat dels organismes del sòl.

A nivell global, com a conseqüència dels canvis que estan patint els ecosistemes, amb un augment de la desforestació dels boscos tropicals, la proliferació d’incendis… aquesta capacitat d’absorció de carboni s’altera. L’augment de les temperatures i de les deposicions de nitrogen pot implicar que hi haurà un augment en la velocitat de la taxa de descomposició de la matèria orgànica i una menor concentració de carboni orgànic al sòl.

El projecte Teabag forma part d’un projecte mundial en el qual es prenen bosses de te verd i de rooibos tipificades (iguals per a tothom), que s’enterren al sòl durant un període de temps determinat. Això implicarà que es tindrà una mesura de la taxa de descomposició i de la quantitat de matèria recalcitrant que no és descomposta per l’acció dels microorganismes.

Per a observar els canvis de descomposició en funció de la temperatura, s’han establert parcel·les d’estudi en alçades que van de 1.500 a 2.300 metres d’altitud. Els canvis observats depenen en part a les variacions climàtiques en altitud, així com de les característiques pròpies de cada localitat (vegetació, sòl…).

Es preveu que amb el canvi climàtic el carboni sigui alliberat més ràpidament i la capacitat de retenció de carboni sigui cada cop menor.





Informació facilitada per Andorra Recerca i Innovació (AR+I)