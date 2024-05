Zona on s’ha produït el petit despreniment, a Sant Julià (AndorraDifusió)

El Comú de Sant Julià de Lòria ha tancat el passeig Valira com a conseqüència d’un petit despreniment de terra, el qual hauria estat provocat per les intenses pluges de les darreres hores, així com també per l’augment del cabal del riu, un augment que s’ha pogut palesar aquestes darreres hores.

Per tal d’evitar riscos el Comú lauredià ha restringit el pas. De moment no hi ha terminis per a la reobertura. Els operaris avaluaran els danys i determinaran els temps que haurà d’estar tancada la zona.