Concert d’orquestra simfònica dels alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus i l’Institut de Música d’Andorra la Vella

Cartell del concert que se celebrarà a Puigcerdà aquest dissabte (Aj. la Seu)

L’Institut de Música d’Andorra la Vella i el Conservatori de Música dels Pirineus de Berga, Puigcerdà i la Seu d’Urgell, han treballat des del mes de gener els Concerts del projecte simfònic conjunt que es portaran a terme aquest cap de setmana. Concretament, el dissabte 4 d’abril, a les 12.30 hores, al Casino ceretà de Puigcerdà, i el diumenge 5 d’abril a les 18 h al Centre de congressos d’Andorra la Vella.

L’Orquestra, formada per uns 60 músics dels dos centres educatius, interpretarà un repertori que inclou des de la Tragische Overture de Brahms fins a Pini di Roma de Respighi, a més d’obres de Pau Casals en commemoració del 50è aniversari de la seva mort. El concert serà dirigit per Oleguer Aymamí, artista amb destacada experiència qui, per exemple, ha dirigit l’Orchestre et Camerata Baroque de Ginebra sent també director assistent al Gran Teatre del Liceu. També comptarà, com a solista, amb el violoncel·lista Arnau Rovira, exalumne del Conservatori de música dels Pirineus i membre del Trio Orelon, amb el qual ha guanyat nombrosos premis a nivell nacional i internacional.

Aquest projecte és el novè que realitza el Conservatori de Música dels Pirineus, i recull l’esperit d’un projecte ja iniciat a l’Escola Municipal de Música de Berga el 2010. La col·laboració amb l’Institut de Música d’Andorra la Vella, que és el centre de referència dels estudis musicals al Principat i que ja ha realitzat també diversos projectes simfònics també col·laborant amb l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, és una gran oportunitat per a teixir vincles culturals i artístics entre Catalunya i Andorra, i específicament entre institucions educatives veïnes que ofereixen el mateix nivell d’estudis musicals.

Ambdós concerts són una bona oportunitat per a escoltar música simfònica feta pels nois i noies que seran els futurs músics de l’entorn. Es tracta d’estudiants de música que un cop hagin finalitzat la seva etapa educativa preuniversitària, hauran destinat més de deu anys a la formació, i que, a part de contribuir a l’enriquiment cultural propi i de les seves comunitats, hauran desenvolupat múltiples capacitats que els serviran, també, per a afrontar amb més solidesa els reptes de futur.

Un any més, el projecte compta de nou amb el patrocini de l’empresa elèctrica PEUSA.

Les entrades per al concert que tindrà lloc a Puigcerdà tenen un cost de 10 euros anticipada i es poden adquirir mitjançant l’enllaç https://www.entrapolis.com/entrades/concert-simfonic-teatre-municipal-casino-cereta i 12 euros a taquilla (30’ abans del concert). Tant l’alumnat com el professorat del Conservatori i de les Escoles municipals de música de les tres ciutats tenen entrada gratuïta (també han de fer reserva prèvia de localitats).