Les autoritats sanitàries han confirmat que la ciutadana de 87 anys pendent de diagnòstic ha donat positiu en coronavirus. La dona evoluciona favorablement dels símptomes. A hores d’ara s’està fent l’estudi epidemiològic del cas i la possible cadena de transmissió de la malaltia, analitzant cas per cas els contactes de la pacient i aïllant-los si s’escau.

La filla d’aquesta afectada per la malaltia és professora de l’Escola andorrana de batxillerat. A aquesta ciutadana de 51 anys se li han aplicat les mesures d’aïllament, tant a ella com als seus contactes directes: el seu cònjuge i el seu germà. El Ministeri de Salut té sospites que hi pugui haver transmissió comunitària i per aquest motiu s’ha acordat augmentar les mesures preventives.

El Govern acorda el tancament del centre de l’Escola andorrana de batxillerat a partir d’aquest divendres i de tots els centres escolars a partir del dilluns

El Govern ha acordat el tancament de l’Escola andorrana de batxillerat a partir de demà, després de detectar-se un possible focus de transmissió del COVID-19, i tenint en compte que els infants i joves són un vector de transmissió. També es recomana que tots els estudiants i escolars del país es quedin a les seves cases en la mesura del possible. Demà els centres tindran una permanència, donada la poca anticipació amb què s’ha avisat a les famílies. A partir del dilluns tots els centres escolars del Principat es tancaran temporalment fins a nova ordre, com a mesura de contenció de la malaltia, incloses escoles bressol, escoles de primera i segona ensenyança, centres de batxillerat, universitats i el centre de formació professional.

A hores d’ara el comitè de seguiment roman reunit avaluant noves possibles mesures.