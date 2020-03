El Govern sospita que hi pot haver transmissió comunitària del coronavirus, i per això extrema les mesures preventives a fi de contenir la malaltia i evitar-ne la seva propagació. Així, ha aprovat un nou decret de mesures excepcionals, que inclou la cancel·lació de totes les activitats lúdiques i esportives programades per les administracions públiques a partir d’aquest mateix dissabte. Així n’han informat el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, fa tot just uns minuts.

Pel que fa a les activitats que es realitzin en espais privats, es recomana no realitzar-les, i en tot cas, s’obliga a limitar a una tercera part el seu aforament. Una reducció de la capacitat que a partir de dilluns serà també obligatòria per al transport públic.

El Govern ha adoptat d’altres mesures excepcionals, més enllà de les ja anunciades i del tancament dels centres educatius: es reprogramaran les visites i proves mèdiques no urgents, s’anul·len totes les activitats extraescolars, es tanquen les llars de jubilats i casals de padrins, i es limiten les visites al centre penitenciari a les d’assistència lletrada, entre d’altres.

“Davant una situació preocupant, hem d’apel·lar a la calma”, ha manifestat Espot, exposant que la presa de decisions es fa de forma raonada i proporcionada, i en base a criteris científics. “Fem cas als canals institucionals”, ha insistit demanant que no es presti atenció a determinats missatges, informacions i mesures “miraculoses” que circulen per les xarxes socials.

Una d’aquestes suposades mesures és el tancament de les fronteres, i Espot ha insistit que ara per ara seria una mesura totalment desproporcionada i que podria tenir efectes contraproduents.

El possible focus intern

El ministre de Salut ha explicat que la pacient de 87 anys que ha donat positiu pel COVID-19 –que evoluciona favorablement i “no hi ha cap risc per la vida”– és mare d’una professora de l’Escola Andorrana de Batxillerat i que els estudis han portat a pensar que es va contagiar en coincidir amb uns italians fent muntanyisme al pic de l’Aneto.

Martínez Benazet ha explicat que era molt difícil pensar que s’havia contagiat pel coronavirus però en presentar simptomatologia, tant ella com el marit –que també és professor—, van evitar anar al centre de treball. Ara han ingressat a l’hospital on estaran en aïllament i se’ls practicaran les proves pertinents.

Així, s’ha iniciat l’enquesta epidemiològica a partir del positiu i hi ha personal sanitari que s’ha posat en quarantena: dos metges, un portalliteres i personal d’infermeria, segons ha informat el ministre.

També s’ha iniciat l’enquesta en relació a la parella i a l’altre fill de la pacient que ha donat positiu, que també s’ha ingressat.