Tallers de jardineria i itineraris de reciclatge a Escaldes per a celebrar el Dia del Medi Ambient

El comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat un seguit de tallers i excursions dirigits als escolars de la parròquia per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient. S’han preparat tallers de jardineria -on cada alumne plantarà una planta a les jardineres del Prat del Roure-, excursions al Solà d’Engordany per conèixer la flora i la fauna de la zona i itineraris fins a la mini deixalleria del Fener per conèixer el reciclatge i la gestió dels residus.

Cada any, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient que es celebra el 5 de juny, el Comú d’Escaldes-Engordany organitza diferents activitats adreçades als escolars dels 3 sistemes educatius de la parròquia per a sensibilitzar sobre les bones pràctiques ambientals, fer conèixer als escolars el patrimoni natural i transmetre’ls la importància de protegir-lo. Ja fa més de 10 anys que el Comú organitza activitats dirigides a les escoles amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient.

Enguany, els tallers s’allargaran durant tota la setmana prèvia, del dilluns 31 de maig fins divendres 4 de juny.