SECNOA adapta el pla director i prioritza el nou mirador i la redistribució de l’escola d’esquí

En la sessió de Consell de Comú que ha celebrat Ordino aquest migdia s’ha aprovat l’actualització del Pla director d’Ordino-Arcalís “un document viu i orientatiu que s’ha d’adaptar a les circumstàncies”, segons ha explicat el

cònsol major. El Consell d’Administració de Secnoa ha decidit donar prioritat a la creació del nou Mirador Solar Tristaina i a la redistribució de l’Escola d’esquí a la zona dels Planells, com a inversions immediates. Altres que hauran d’esperar són la remodelació dels edificis de l’Hortell i la Coma.

La cònsol menor, Eva Choy, ha especificat la voluntat de portar a terme totes les inversions previstes en el Pla, si bé han hagut de modificar els timings.

L’especulació en els usos de l’Hotel Casamanya ha estat posat sobre la taula per la consellera de la minoria, Sandra Tudó, que ha reclamat novament més informació i presència en la presa de decisions on al seu parer, hauria de comptar l’opinió de tota la ciutadania. Mortés ha reconegut diferents propostes tot i que s’ha remés a la taula de negociació amb el Quart per prendre qualsevol decisió. També ha recordat la voluntat de tirar endavant un concurs amb un plec de bases per fer la concessió més adequada.

Tudó també ha demanat per la inquietud que ha generat entre alguns veïns de la Cortinada la creació d’una planta de compostatge de residus biodegradables. El conseller Betriu ha reiterat el baix impacte per les dimensions i la finalitat de la instal·lació, tal com va avançar als veïns més propers de la zona on anirà.