El judici de la causa primera de BPA es manté tot i la demanda de recusació del fiscal

La vista oral de la causa primera de BPA es manté. Uns lletrats havien tornat a demanar la recusació del fiscal general per ser familiar de la secretària general del Govern, una de les parts implicades en el judici, i l’ajornament del judici. El 10 de juny es veu al Superior aquesta recusació.

La causa primera de BPA en què es jutja una vintena d’exdirectius i gestors del banc intervingut per blanqueig de capitals, es reprèn aquest dilluns.

Així ho ha confirmat el Tribunal de Corts, que ha denegat una petició d’uns advocats dels processaments de recusar el fiscal general per la seva relació familiar amb un membre del Govern, ja que l’executiu és part implicada en la causa.

Corts ha dictat que no se suspèn la vista i es durà a terme fins al 10 de juny. Aquell dia no se celebrarà perquè el Tribunal Superior haurà de veure aquesta recusació d’Alfons Alberca.

Els advocats dels processats ja han demanat diverses vegades la recusació del fiscal general per aquest afer. Pel mateix motiu que ara el que ja va ser denegat pel Consell General de la Justícia i el Tribunal Constitucional. També per les seves trobades amb consellers generals per tractar una llei, que no va tirar endavant. Fa poc dos dels processats de la causa primera de BPA van demanar l’apartament d’Alberca pel que consideraven “persecució” al seu lletrat, fet que encara no s’ha resolt.