Taller per a decorar gots de vidre a l’MCTA

Cartell anunciador del taller (MCTA)

El pròxim dissabte, 5 d’octubre, el Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) obre el programa d’activitats i ho farà amb un taller on els assistents podran deixar volar la creativitat per a personalitzar i decorar, de la manera més original, el seu propi got de vidre. A més, el taller no requereix experiència prèvia; només ganes de divertir-se i experimentar.

Des de l’equipament cultural escaldenc recorden que per a participar en l’activitat s’ha de reservar prèviament trucant al número de telèfon 800 800 o enviant un correu electrònic a reserves@mcta.ad. El preu per assistent es de 2 euros.