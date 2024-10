Amplien a final d’any el termini perquè les empreses de cinquanta o més treballadors tinguin els seus plans d’igualtat

Una infografia que reivindica la igualtat de gènere (pikisuperstar / freepik)

El Consell de Ministres ha acordat ampliar fins a final d’any el termini perquè les empreses de cinquanta o més treballadors puguin complir amb l’obligació de desenvolupar els seus plans d’igualtat. El termini inicial per a registrar els plans, mitjançant format electrònic a la seu electrònica del Govern, finalitzava l’1 d’octubre d’enguany.

Així doncs, tal com es va fer amb l’obligació d’introduir les dades al Registre sobre la bretxa salarial entre homes i dones, s’ha allargat el període específic per a lliurar els plans d’igualtat fins al 31 de desembre de 2024. Per a fer-ho, s’ha tingut en compte la novetat d’una mesura que representa una càrrega de feina addicional a les empreses, així com que és el primer any que s’hi exigeix. A més, es vol facilitar l’adaptació de les empreses a aquesta mesura.

D’aquesta forma, tant el termini dels plans d’igualtat –obligatoris per a les companyies de cinquanta o més treballadors i voluntaris per a les de menys– com del registre de la bretxa salarial –requerit per a totes les empreses– finalitza el mateix dia, el 31 de desembre d’enguany. Es recorda que inicialment el termini de la bretxa salarial s’esgotava el 30 juny i, llavors, es va decidir prorrogar fins a final d’any.