El CSJ consolida el seu compromís amb la igualtat de gènere

Formació sobre igualtat al Consell Superior de la Justícia (CSJ)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) reafirma el seu compromís amb una Justícia més equitativa, plural i inclusiva amb l’impuls de tres iniciatives clau destinades a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit judicial.

Informe 2024 sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial

Com a mandat de la Llei 6/2022, i en resposta als compromisos internacionals assumits pel Principat d’Andorra en matèria d’igualtat, especialment en el context de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, el Conveni CEDAW i la Carta Social Europea, que promouen la igualtat substancial i l’apoderament de les dones a tots els nivells de presa de decisions públiques, el CSJ ja ha fet arribar al Consell General i al Govern el segon Informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial, amb dades a tancament del 2024.

El document constata una representació majoritàriament femenina en categories com batlles (64,7%), fiscals adjunts (62,5%) i secretaris judicials (72,7%). No obstant això, l’informe detecta encara una infrarepresentació femenina en els càrrecs de lideratge, com ara la fiscalia general -designat per l’Executiu- i en els membres del Consell Superior de la Justícia- que escullen diferents institucions: Govern, Sindicatura, Coprínceps i Batlles i Magistrats-.

L’informe recomana polítiques de promoció activa, formació en lideratge inclusiu i auditories dels processos de nomenament. Així mateix, posa en relleu la importància de millorar la recollida de dades i la realització d’enquestes qualitatives que permetin identificar possibles desigualtats encobertes.





Formació especialitzada en igualtat i violència de gènere

Amb la voluntat de reforçar la formació interna i la sensibilització del personal, el Consell Superior de la Justícia ha programat dues sessions formatives centrades en la igualtat i la violència de gènere, que tindran lloc els pròxims dies. La primera s’ha desenvolupat avui, divendres 27 de juny, i està dedicada a fer una aproximació general a la violència de gènere. Ha anat a càrrec de Mireia Porras Garcia, cap del Departament de Polítiques d’Igualtat, i de Mònica Álvarez Isart, psicòloga del mateix departament, sota el marc de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana. Aquesta formació es desenvolupa en dues sessions consecutives, de 9 a 11 h i de 11.30 a 13.30 h, per a garantir que tot el personal interessat hi pugui participar.

La segona formació, de caràcter obligatori, tindrà lloc el dijous, 3 de juliol, i se centrarà en l’aplicació del protocol “Codi Lila”. Adreçada específicament als secretaris judicials i al personal de recepció, aquesta sessió pretén reforçar les eines de detecció, resposta i acompanyament davant possibles situacions de violència masclista dins l’àmbit de la Justícia. La formació serà impartida per la batlle Nadia Alís i el fiscal adjunt, Ivan Alís, amb la col·laboració de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica i de la Taula de Treball de l’Institut Andorrà de les Dones.





Aprovació del Pla d’Igualtat del CSJ

El CSJ compta també amb el seu Pla d’Igualtat, una eina estratègica que estableix objectius i mesures per a avançar cap a una cultura institucional lliure de discriminació per raó de sexe. El Pla, amb una vigència de quatre anys, proposa accions en àmbits clau com ara la selecció i promoció de personal, la conciliació de la vida laboral i personal, la prevenció de l’assetjament i la formació amb perspectiva de gènere.

Aquest pla parteix d’una diagnosi detallada de la situació actual del sistema judicial andorrà amb una clara majoria femenina en moltes categories professionals. Tanmateix i amb voluntat d’impulsar l’accés de les dones als càrrecs de major responsabilitat i a la promoció horitzontal, el document proposa, entre d’altres, la inclusió del principi d’igualtat en les proves d’accés i promoció, una revisió anual dels nomenaments i l’ampliació de l’oferta formativa en igualtat i prevenció de l’assetjament.

Amb aquestes accions, el CSJ no només compleix amb les obligacions marcades per la normativa vigent, sinó que promou una formació continuada adaptada als diferents perfils professionals del sistema judicial, afavorint una resposta més empàtica, justa i eficaç davant les desigualtats i les violències de gènere.