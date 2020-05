S’obren les preinscripcions del Pla de Transició al Treball per al curs 2020-2021

Del 25 de maig al 5 de juny es podran presentar les sol·licituds de preinscripció al Programa de Formació i Inserció del Pla de Transició al Treball de la Seu d’Urgell per al curs 2020-2021. Concretament s’ofereix a nois i noies d’entre 16 i 21 anys -que no tinguin el graduat en educació secundària obligatòria- la formació professional en el perfil d’auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic.

Els i les joves que hi estiguin interessats han de fer la seva preinscripció de forma telemàtica a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/pfi/ . Excepcionalment poden entregar la documentació presencialment a l’Institut Joan Brudieu sol·licitant cita prèvia al tel 973350403 o al correu electrònic secretaria@insjoanbrudieu.cat. Els resguards de totes les sol·licituds s’hauran d’enviar al correu electrònic del PTT c5960028@xtec.cat En aquest mateix correu electrònic o al Servei d’Educació de l’Ajuntament 973350010 es poden fer les consultes sobre el projecte.

El curs

Durant tot el curs acadèmic (de setembre de 2020 a juny de 2021) els i les joves que preguin part d’aquesta formació professional aprendran a executar operacions d’auxiliar en el punt de venda; preparar comandes; atenció bàsica al client; tècniques administratives bàsiques d’oficina; operacions bàsiques de comunicació; compliment de mesures de prevenció de riscos laborals; i qualitat i protecció del medi ambient. La formació en el els mòduls comuns està enfocada principalment a la preparació per a les proves d’accés a cicles formatius.

Els joves realitzaran al llarg d’aquest mateix curs un mínim de 180 hores de pràctiques en empreses del sector.

A més a més d’aquesta formació professional, els nois i noies també rebran formació complementària per a obtenir recursos per a poder desenvolupar-se millor personalment i professionalment, i per continuar la seva formació.

Amb el Pla de Transició al Treball s’obté una certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides.

Projecte integrat

Tot i la situació sanitària actual, els alumnes del PTT han seguit la seva formació telemàticament i actualment han iniciat el projecte integrat, que consta de l’elaboració d’un vídeo amb entrevistes a personal essencial que ha treballat durant la crisi sanitària de la Covid-19.