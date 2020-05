El Comú d’Encamp aplicarà un pla de xoc amb mesures de reactivació econòmica i comercial

En el marc del Consell de Comú celebrat avui al Comú d’Encamp la Cònsol Major, Laura Mas, ha anunciat que s’aplicarà un pla de xoc amb mesures de reactivació empresarial, comercial i turística per fer front a les conseqüències de l’aturada econòmica a causa de la crisi sanitària per la COVID-19.

Laura Mas ha explicat que el proper divendres hi ha prevista una reunió amb representants del teixit empresarial de la parròquia, entre els quals l’Associació d’Empreses d’Encamp, el Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa i membres del sector hoteler i turístic de la parròquia per identificar les principals mesures i definir la col·laboració entre el Comú i el teixit empresarial de la parròquia per implementar el pla de xoc per a la reactivació econòmica conseqüència de la crisi sanitària.

Jean Michel Rascagneres, Cònsol Menor, ha explicat el procés de treball seguit fins al moment, amb els grups polítics del Comú i els diferents Departaments de Casa Comuna, per tirar endavant aquesta iniciativa del Pla de Xoc arrel d’una pregunta formulada per escrit per part dels consellers del Partit Socialdemòcrata.

Aprovat un Pla de Formació per als treballadors del Comú.

El Comú d’Encamp ha aprovat un Pla de Formació per als treballadors comunals amb l’objectiu de mantenir la formació contínua dels treballadors públics d’acord amb la definició de necessitats que s’ha realitzat des del Departament de recursos humans. Aquest pla s’ha valorat en 46.000€, un dels imports més elevats dels darrers pressupostos comunals.

Manteniment temporal dels membres del Consell d’Administració de SERCENSA nomenats pel Comú d’Encamp

EL Consell de Comú ha acordat el manteniment dels representants al Consell d’Administració de la societat SERCENSA, l’empresa de distribució elèctrica creada pel Comú d’Encamp. Vista la situació extraordinària i puntual d’impossibilitat de nomenament conseqüència de la crisi sanitària pel coronavirus s’ha decidit que d’acord amb els estatus de l’entitat continuen en el càrrec els consellers actuals de forma temporal el Sr. Jesús Gasset Abella, com a president, la Sra.Bàrbara Bauza Muñoz, com a Vice presidenta, Xavier Martin Frad, com a secretari i David Casabella Pereira, com a vocal.