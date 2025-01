S’obren les inscripcions per als més de 75 cursos del pròxim semestre del CFLV

Les inscripcions per a accedir als cursos s’obren aquest dilluns vinent (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida obre les inscripcions per als més de 75 cursos de formació continuada professional i els de preparació de proves oficials que s’imparteixen de manera gratuïta de febrer al juny de 2025. El període d’inscripció s’obre el dilluns, 20 de gener, a les 8 hores i finalitza el 31 de gener, per a la gran majoria d’ofertes. Són cursos adreçats a persones més grans de 16 anys i les inscripcions es poden fer al web http://www.cflv.ad/.

Aquest semestre, com a novetat, destaquen els cursos de sensibilització envers la discapacitat; el de cures en les activitats de la vida diària de les persones dependents; el de com preservar la higiene postural quan es cuida persones dependents; el de dispositius, xarxes, programació i seguretat (nivell usuari fonamental); el d’estratègia de màrqueting online i xarxes socials; i el taller per a fer vídeos tendència amb el mòbil.





Concretament, s’ofereixen els cursos següents:

Cursos d’activitats sociosanitàries

– Sensibilització envers la discapacitat

– Cures en les activitats de la vida diària de les persones dependent

– Com preservar la higiene postural quan es cuida persones dependents





Cursos de ciències

– Matemàtiques inicials

– Matemàtiques avançades 2

– Matemàtiques avançades 3: probabilitat i estadística

– La dona i les matemàtiques al llarg de la història

– Física





Cursos de competència digital ciutadana

– Gestió de fitxers nivells: inicial, 1, 2 i 3

– Tractament de text amb Word nivells: 1, 2 i 3

– Gestió de dades amb full de càlcul nivells: Excel 1, 2 i 3

– Presentació de continguts amb Canva nivells: 1 i 2

– Dispositius, xarxes, programació i seguretat (nivell usuari fonamental)

– Intel·ligència artificial per a tothom

– Producció multimèdia amb intel·ligència artificial

– Producció multimèdia amb intel·ligència artificial per a joves

– Certificat i signatura electrònica

– Ciberseguretat: protegeix les teves dades personals

– Introducció a la fabricació digital





Cursos de comunicació

– Lectoescriptura

– Català nivell 1, 2 i 3

– Club de lectura

– Anglès, nivell A1 i A2

– Grup de conversa en anglès

– Francès nivell A1 i A2

– Castellà nivell A1 i A2

– Introducció a la llengua de signes





Cursos de coneixement d’Andorra

– Dels Pareatges fins a la Constitució: l’evolució de l’Estat andorrà

– Patrimoni artístic d’Andorra de l’edat mitjana a l’edat moderna

– Andorra en els principals organismes internacionals

– Andorra del segle XXI

– Curs d’habilitació d’informador turístic d’Andorra

– Curs de descoberta de la construcció en pedra seca

– Què pots fer pel medi ambient?





Cursos de creixement personal

– Lideratge i treball en equip

– Com vendre’t

– Discurs de l’ascensor

– Gestió del temps

– Com crear un perfil LinkedIn

– Com gestionar les meves finances (per a joves de 16 a 30 anys)

– Gestió de l’estrès





Cursos d’emprenedoria

– Aprèn a emprendre

– Atenció al client





Cursos de màrqueting

– Estratègies de màrqueting online i xarxes socials

– Taller per a fer vídeos tendència només amb el mòbil





Cursos de recursos humans

– El rol de l’administratiu en la gestió dels recursos humans





Preparació de les proves oficials

– Graduat en segona ensenyança per a candidats lliures

– Diploma de ciències humanes i socials d’Andorra (preparació per a l’obtenció de la nacionalitat andorrana)

Les persones interessades poden obtenir més informació trucant al 741 465, o bé, enviant un correu electrònic a cflv@educand.ad.