S’obre la convocatòria per a accedir a una beca per al Collège d’Europe per al curs 2026-2027

El Govern ha aprovat l’obertura de la convocatòria per a accedir a la beca per a cursar estudis de màster al Collège d’Europe durant el curs acadèmic 2026-2027. La beca està destinada a nacionals andorrans que volen cursar una formació oficial de nivell màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges (Bèlgica) o d’estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin (Polònia).
Les persones interessades han de complir les condicions d’accés (lingüístiques, acadèmiques, etc.) establertes pel Collège d’Europe, que es poden consultar al web del centre: https://www.coleurope.eu.
A més de la sol·licitud, que s’ha d’enviar en línia al Collège d’Europe, els aspirants han de trametre per correu electrònic al Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats una carta explicant, entre d’altres, el seu objectiu futur de desenvolupament personal i professional.
El Collège d’Europe farà una primera tria dels candidats andorrans aptes i no aptes, i en cas que hi hagi més d’un candidat apte el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats resoldrà a qui acorda la beca del Govern en funció del nivell de la titulació, perfil acadèmic, experiència en l’àmbit de la titulació i interès per a Andorra.
El termini per a presentar la sol·licitud comença el dimecres vinent, 12 de novembre, i finalitza el 13 de gener de 2026. Per a més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (telèfon +376 743 300 – correu electrònic: ensenyament_superior@govern.ad).