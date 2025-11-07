La Policia deté una extreballadora domèstica per furtar en un pis on havia treballat

In: Successos
Un vehicle del Cos de Policia
Un vehicle del Cos de Policia (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir, aquest dijous al matí, a Andorra la Vella, una dona de 46 anys, veïna del Principat, com a presumpta autora de delictes contra el patrimoni, per haver furtat diversos objectes i diners en efectiu del domicili d’una dona per la qual havia treballat anteriorment com a empleada domèstica.

La detinguda s’hauria fet una còpia de la clau del pis quan encara hi treballava i, un cop va deixar la feina, hi hauria accedit diverses vegades per a sostreure peces de roba, un rellotge, productes d’higiene, maquillatge i diners. Tot plegat, amb un perjudici denunciat d’uns 2.000 euros. En l’escorcoll que els investigadors van efectuar al pis de la detinguda van trobar part dels objectes sostrets.

