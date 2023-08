Sismes a la Ribagorça que s’han deixat notar a Andorra

Mapa indicant amb una estrella el lloc on hi ha hagut la rèplica del primer sisme (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)

No és una raresa percebre moviments sísmics al Pirineu. Tot sovint se’n detecten alguns, com el que hi ha hagut aquest dilluns a la Ribagorça, cap a la vessant aragonesa. Un terratrèmol que en ser poc profund s’ha deixat notar a molts quilòmetres de distància, tant al Principat com en diferents punts de Catalunya i del sud de França.

Aquest terratrèmol ha tingut una magnitud de 4,2. No ha estat l’únic moviment sísmic perquè aquesta mateixa matinada de dimarts, quan passaven pocs minuts de les 00.00 hores hi ha hagut una rèplica del primer terratrèmol percebut a la província d’Osca i amb una magnitud de 2,5.