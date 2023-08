Més dades sobre el terratrèmol d’Osca percebut a Andorra

Cartell indicant l’alerta del pla especial SISMICAT (Govern.cat)

Proteccio Civil de la Generalitat ha activat aquest vespre de dilluns la fase d’ALERTA del pla especial d’emergències sísmiques a Catalunya (SISMICAT) per un terratrèmol de magnitud 4,2 que ha tingut lloc a les 19.42 hores i amb epicentre a Osca (Aragó). Posteriorment, ja hi ha hagut 7 rèpliques més de magnitud inferior.

Segons l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGCAT), el sisme ha estat àmpliament percebut a Catalunya i especialment al Pirineu Occidental, però no ha ocasionat ni danys materials ni persones ferides, segons ha confirmat el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

El telèfon d’emergències 112 ha rebut diverses trucades per aquest terratrèmol. Les trucades s’han rebut des de Bossòst, Vielha i Vilaller, entre d’altres. La majoria han estat per a informar de la percepció del terratrèmol i per alguna teula caiguda (Bossòst).

Els Pompièrs d’Aran han rebut trucades, però només han actuat en un servei per unes rajoles caigudes sobre d’un vehicle. Per la seva banda, l’ICGCAT ha rebut uns centenars d’enquestes de ciutadans informant que han percebut el sisme, la majoria des de la zona de l’Aran, però també de diferents parts del territori català com Barcelona i Tarragona. Al Principat d’Andorra també hi ha qui diu haver-lo percebut.

Si s’ha percebut el sisme es pot omplir l’enquesta aquí https://www.icgc.cat/Ciutada/Explora-Catalunya/Terratremols/Heu-percebut-un-terratremol