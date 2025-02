Sis medalles per al Rítmica Valira a la 36a Copa andorrana individual de gimnàstica rítmica

Les gimnastes del Club Rítmica Valira. Foto: Cedida pel club

Aquest dissabte, 15 de febrer, s’ha disputat la primera fase de la 36a Copa Andorrana Individual de gimnàstica rítmica, on les gimnastes del Club Rítmica Valira van aconseguir grans resultats. En aquesta jornada, les esportistes van sumar quatre medalles d’or, dues de plata i dues quartes posicions, demostrant el seu esforç i dedicació.

Un total de 16 gimnastes de les categories Clubs i Preclubs van competir en aquesta fase, després d’haver iniciat la temporada, el passat 11 de gener, participant en diversos campionats a Catalunya per a preparar-se al màxim nivell.

L’entrenador del club destaca que encara queda molta feina per a fer i que cal seguir millorant dia a dia, ja que les gimnastes han d’afrontar la segona fase i la gran final de la Copa Andorrana. L’objectiu principal és aconseguir la classificació per al Campionat Base Individual d’Espanya, on el club ja ha assegurat la plaça per a 7 de les 11 gimnastes.

El dissabte vinent, 22 de febrer, serà el torn de les gimnastes de la categoria Escolar, que començaran la seva primera fase. En aquesta ocasió, participarà la resta de gimnastes del club.