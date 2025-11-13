El ministre Casal es reuneix amb els caçadors per a avaluar el funcionament del nou sistema de gestió de l’isard

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, s’ha reunit aquest dijous al vespre amb els membres de la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) i altres caçadors del país per a fer un balanç de com ha funcionat enguany el nou sistema de gestió de la caça de l’isard, altrament coneguda com a setmana de l’isard.
La trobada, impulsada a demanda del Govern, ha tingut com a objectiu principal presentar les dades registrades al llarg de la setmana de l’isard d’enguany, que es va celebrar durant el mes de setembre. El sistema de gestió cinegètica de l’isard enguany incorporava canvis substancials com la possibilitat d’apuntar-se en format individual, abans només es permetria formar colles, i també el fet que l’anella de control per a la captura és individual i intransferible, fet que ha reforçat la seguretat i la traçabilitat.
Guillem Casal ha valorat els canvis com a molt positius i també ha agraït la implicació i bona rebuda per part del sector. En aquesta mateixa línia, ha remarcat que el nou sistema de sorteig també ha permès incrementar la participació d’aquells que feia anys que no havien pogut fer cap captura. És a dir, que 1 de cada 3 caçadors d’enguany no havia fet cap captura els darrers 8 anys. “El nou sistema garanteix un funcionament adequat del sistema de colles, ja que es permet la participació en format individual fet que no alimenta la creació de colles comodí”, ha explicat Casal.
De forma prèvia a la reunió, i amb la voluntat de poder recollir amb dades fidedignes la valoració dels caçadors, el Govern ha distribuït una enquesta en línia. De les 152 persones que han contestat, un 30,9% han qualificat el nou sistema amb un 10 sobre 10, el 10,5% amb un 9 sobre 10 i el 29,6% amb un 8 sobre 10. Així, la mitjana de totes les votacions posa un 7,7 de nota al nou sistema de caça de l’isard, una nota que el ministre ha valorat com a “molt positiva i que dona suport a l’aposta que es va fer des del Ministeri”.