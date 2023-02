S’impulsa un nou programa de beques per a estades a l’estranger de creadors i creadores d’arts visuals i escèniques

La residència Faber Olot on els joves hi faran l’estada (Wikimedia Commons)

El Departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura i Esports ha presentat les diverses iniciatives per a seguir motivant els projectes de creació artística al país i incentivar les sinergies entre els diversos actors implicats del sector.

Així, s’ha presentat el calendari d’artistes internacionals que acollirà la residència Faber Andorra aquest 2023 i s’ha tornat a obrir la convocatòria especial per a creadors i investigadors d’Andorra que vulguin fer estada a la Faber d’Olot. També s’han presentat dues noves beques, una per a impulsar estades a l’estranger i l’altre per a fer estada a la Fundació Lluís Coromines.

El nou paquet d’accions impulsades pel Ministeri tenen per objectiu donar el màxim d’eines possibles als artistes del país perquè puguin desenvolupar el seu talent, així com també atreure artistes d’arreu a venir al país per a generar intercanvi entre artistes.

La compareixença, que s’ha celebrat a la Galeria Taranmana, espai que acull l’exposició de la primera resident Faber d’enguany, ha comptat amb la participació de la directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, de la responsable de Faber Andorra i tècnica del ministeri, Meritxell Blanco, i del responsable del programa de coneixement, innovació i residències de l’Institut Ramon Llull, Àlex Hinojo.

Entrant al detall de la beca per a impulsar estades a l’estranger, tal com ha explicat Planelles, l’objectiu és impulsar les carreres dels i de les artistes visuals i escènics del país, facilitar-los experiències de formació, intercanvi, creació de xarxes i generació d’oportunitats professionals a l’estranger. Així mateix, també es vol donar resposta a les demandes del sector que reclamen ajudes de professionalització mitjançant l’exportació del seu talent a l’exterior i la internacionalització del producte creatiu andorrà.

El programa dona resposta al Pla estratègic de la cultura 2030 i una de les accions que es recull és l’assoliment del ‘Suport estratègic’ per a fomentar la presència d’Andorra i dels seus artistes en programes d’intercanvi o en certàmens artístics internacionals. Així, les persones interessades hauran d’entrar una sol·licitud amb la proposta de residència i les despeses associades a la qual desitja fer l’estada. S’inclouen en aquesta convocatòria estades a l’estranger presencials i no presencials. Les sol·licituds seran analitzades per una comissió d’avaluació en funció dels criteris establers a les bases de participació, que s’adjunten.

Per a aquesta primera convocatòria, es preveu una dotació total de 10.000 euros per a repartir entre les candidatures seleccionades. L’import màxim que es pot sol·licitar per candidatura és de 3.300 euros. El plec de bases es pot consultar a www.tramits.ad i www.e-tramits.ad i el termini de presentació de candidatures estarà obert de l’1 de març del 2023 a l’1 de setembre del 2023, a les 14 hores.

D’aquesta manera, i també com a novetat d’enguany, s’ha informat aquest dijous de l’obertura pròximament d’una convocatòria per a fer una estada a l’Espai Lluís Vilà de la Fundació Lluís Coromina. L’entitat comença una nova etapa com a residència d’artistes i ofereix en col·laboració amb el Govern una estada per a un artista del país durant un mes a triar, entre l’1 de novembre del 2023 i el 25 de gener del 2024. L’estada inclou l’espai per a viure i treballar i una exposició en finalitzar l’estada a l’Espai Eat Art ubicat sota de la residència.





Un total de 6 residents a Faber Andorra 2023

De forma paral·lela, Planelles i Blanco han informat aquest dijous dels artistes internacionals que faran estada aquesta any a Faber Andorra 2023. Les instal·lacions, ubicades a la Massana, permeten acollir creadors i professionals de diversos àmbits –des d’escriptors a científics, passant per traductors i musicòlegs– que volen aprofitar l’oportunitat i la infraestructura per a desenvolupar el seu projecte.

Per tal de diversificar la procedència i l’àmbit de treball dels residents de Faber Andorra s’ha fet una crida internacional a través de les pàgines web de Faberllull i Resartis. Es van rebre un total de 62 candidatures, de les quals s’han seleccionat 6 candidats que faran estada a Andorra durant el 2023, i un total de 12 candidatures s’han reservat per al procés de selecció del 2024. El comitè de selecció ha prioritzat els projectes relacionats amb Andorra i que la procedències i els àmbits de treball fossin al més variats possible.





Els residents seleccionats pel comitè han estat els següents:

Yen Yu Tseng, artista. Del 6 al 27 de febrer (Taiwan).

Rosa Cerarols, investigadora en geocreativitat. Del 22 de maig al 12 de juny (Catalunya).

Anna Maria Kursawe, artista i arquitecta. Del 30 de juny al 21 de juliol (Alemanya).

James Lowry, investigador en arxius. Del 18 al 29 de setembre (Estats Units).

Theo Lynn, expert en negoci digital. Del 9 al 30 d’octubre (Dublín).

Carles Larini, cineasta. Del 6 al 27 de novembre (Catalunya).

A més de l’estada a la residència, i com ja és un habitual, es previst impulsar diverses activitats obertes a tota la ciutadania perquè tothom pugui conèixer de primera mà els projectes que impulsen els residents quan fan estada a Andorra.





Nova convocatòria a Faber Olot

Seguint amb la línia oberta l’any passat, i amb la voluntat de seguir teixint sinergies entre les diferents residències Faber, enguany s’ha tornat a obrir una nova convocatòria per a creadors i investigadors d’Andorra dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats del país perquè presentin candidatures per a fer una estada individual a Faber Olot.

L’espai ofereix treballar en projectes individuals, compartir experiències amb la resta de residents internacionals i establir contactes i fer col·laboracions amb professionals de Catalunya. Les despeses d’allotjament i del règim de mitja pensió (esmorzar i sopar) queden cobertes per Faberllull, i s’atorgarà un ajut del Ministeri de Cultura de 30 euros diaris per a cobrir la resta de despeses associades a l’estada. Es poden presentar candidatures del 23 de febrer fins al 23 de març. Els resultats es comunicaran individualment a partir del 24 de març.